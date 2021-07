Orban: susținerea tuturor primarilor PNL a reprezentat, reprezintă și va reprezenta o prioritate

Lucian Alecu

Susținerea tuturor primarilor PNL a reprezentat, reprezintă și va reprezenta o prioritate în conducerea PNL, a declarat duminică președintele PNL, Ludovic Orban, în cadrul Conferinței Județene de alegeri a Organizației PNL Bacău.

„Vă spun din capul locului, pentru mine, ca președinte al PNL, susținerea tuturor primarilor PNL a reprezentat, reprezintă și va reprezenta o prioritate în conducerea PNL. Toți care sunteți primari știți lucrul acesta. Deși am fost un Guvern minoritar, atacat din toate părțile, într-o criză pandemică, într-o criză pandemică, ceea ce am putut să fac legal pentru primarii PNL, am făcut și așa voi face și în continuare, pentru că primarii PNL sunt cartea de vizită a partidului. În funcție de reușitele primarilor PNL depinde scorul politic al PNL, nu doar în localitățile în care avem primari liberali, ci și în alte localități, dacă văd că primarii noștri dezvoltă comunitățile, realizează proiecte de infrastructură, cresc calitatea vieții pentru cetățenii din comunitățile locale. Inclusiv primarii din alte comunități locale, din alte localități vor privi cu mai multă încredere și cu mai multă simpatie spre PNL. Din cauza aceasta, sunt un garant al faptului că toți primarii PNL vor beneficia de susținere prioritară de la nivelul conducerii centrale și de la nivelul Guvernului României”, a declarat Orban, în contextul dezvoltării regionale..

Președintele PNL a spus că PNDL3 este o necesitate, dar un PNDL3 „adevărat, cu o sumă care, într-adevăr, să permită realizarea de investiții”, adică o sumă de cinci ori mai mare decât cea propusă de Guvernul Cîțu.

„Am auzit de o sumă de 7 miliarde. PNDL1 a fost în valoare de aproape 20 de miliarde, PNDL2 a fost în valoare de aproape 30 de miliarde, următorul PNDL trebuie să aibă o valoare de cel puțin 40 de miliarde, într-un program multianual, gândit în funcție de spațiul bugetar pe care îl creăm în cei cinci ani de aplicare a programului respectiv și el trebuie să finanțeze obiective vitale de dezvoltare a infrastructurii: infrastructura de transport, infrastructura de gaz, infrastructura de apă, infrastructura de canale, pentru că altfel nici o comunitate nu se poate dezvolta, dacă nu se asigură aceste elemente fundamentale de infrastructură care, practic, sunt baza dezvoltării oricărei comunități locale”, a spus Orban.

(sursa: Mediafax)