Ludovic Orban desființează varianta Tomac premier: „Ar fi un surogat tot al PSD”

Ludovic Orban a reproșat șefului statului întârzierea desemnării unui nou premier, la o lună după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului.

„A trecut o lună de zile de la adoptarea moțiunii de cenzură. De o lună de zile președintele nu și-a îndeplinit atribuțiile constituționale de a desemna un premier”, a afirmat fostul premier.

Potrivit acestuia, consultările cu partidele parlamentare ar fi trebuit organizate imediat după căderea Executivului, iar desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru nu trebuia amânată.

Orban: Eugen Tomac ar fi susținut doar de PSD

Referindu-se la scenariul în care Eugen Tomac ar fi desemnat premier, Orban a susținut că actualele poziții politice din Parlament indică faptul că o asemenea candidatură s-ar baza în principal pe voturile PSD.

„Dacă faci o analiză serioasă pe voturile cui se bazează un eventual premier Eugen Tomac, nu se bazează decât pe voturile PSD”, a declarat acesta.

Despre Eugen Tomac, Ludovic Orban afirmă că „este de fapt un premier surogat tot al PSD”.

Fostul lider liberal a subliniat că, în opinia sa, pozițiile partidelor parlamentare nu s-au schimbat în ultimele 30 de zile și că nu există indicii privind formarea unei majorități solide în jurul unui astfel de candidat.

Nu aș accepta o astfel de desemnare

Ludovic Orban a afirmat că un prim-ministru trebuie să beneficieze de legitimitate politică și de susținerea unui partid puternic reprezentat în Parlament pentru a putea exercita eficient funcția.

„Un om, ca să aibă cu adevărat autoritate în poziția de premier, trebuie să fie liderul unui partid puternic, reprezentat în Parlament”, a spus acesta.

În opinia sa, acceptarea unei funcții de premier fără o susținere politică solidă ar transforma șeful Guvernului într-un „premier marionetă”.

Orban invocă și declarațiile anterioare ale președintelui

Fostul premier a amintit că președintele Nicușor Dan a declarat anterior că nu va desemna un premier fără dovada existenței unei majorități parlamentare.

În opinia sa, desemnarea lui Eugen Tomac ar ridica semne de întrebare privind capacitatea acestuia de a obține votul de învestitură în Parlament.

(sursa: Mediafax)