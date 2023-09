Liberalii care contestă asumarea răspunderii guvernamentale vor fi sancționați

„Votul de astăzi privind aprobarea angajării răspunderii este cel care confirmă decizia, asumarea responsabilității PNL pentru continuarea guvernmării, pentru asigurarea stabilității politice a țării. Ca atare, faptul că am discutat, că discutăm și sunt debateri în interiorul partidului arată că suntem un partid viu, un partid care are subiecte pe care le pune pe masă, le prezintă, fiecare are argumente și contraargumente. Asta nu înseamnă că la final nu avem o abordare care are în spate o decizie, iar pe decizia respectivă se aliniază întreg partidul. Cu certitudine, dacă noi susținem angajarea răspunderii”, spune Nicolae Ciucă.

El afirmă că parlamentarii PNL care nu vor respecta decizia vor fi sancționați.

„Pentru anumiți oameni din partid nu putem să garantăm, fiecare are un mod de comportament, de a reacționa în conformitate cu propriile analize, cu propriile concepții, dar este clar că, dacă la nivelul partidului s-a luat o decizie, toți membrii partidului trebuie să urmeze această decizie. Este o decizie luată în BPN, disciplina de partid trebuie să funcționeze așa cum a funcționat și până acum. Acolo nu a funcționat, fiecare trebuie să suporte măsurile și rigorile disciplinei interne”, încheie Ciucă.

(sursa: Mediafax)