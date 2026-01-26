Tensiuni: Thuma îl pune pe Bolojan în oglindă cu declarații din 2017 despre „confiscarea” banilor

Mesajul a fost publicat pe Facebook, împreună cu un clip din 2017 în care Ilie Bolojan, atunci primar al Oradei, critica diminuarea veniturilor administrațiilor locale și vorbea despre o lovitură la adresa autonomiei locale.

În postarea sa, Thuma, considerat un critic al lui Bolojan din interiorul partidului, susține că aleșii locali nu vor ca „sumele produse în comunitățile noastre” să fie „confiscate” de bugetul central și spune că situația Ilfovului este „și mai complexă”, invocând faptul că regiunea București–Ilfov funcționează „ca un singur organism economic și social”, dar este finanțată printr-un mecanism fiscal „depășit”.

Mesajul lui Thuma apare pe fondul tensiunilor din PNL. În decembrie 2025, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei, conducerea PNL a decis ca acesta să preia coordonarea PNL București, înlocuindu-l pe Hubert Thuma. Thuma este văzut ca unul dintre cei mai influenți lideri „anti-Bolojan” din partid.

Liderul CJ Ilfov afirmă că, potrivit datelor pe care le invocă, 127.284 de ilfoveni lucrează în Capitală, iar impozitul pe venit aferent ar însemna aproximativ 1,18 miliarde lei/an virați către Municipiul București. Thuma mai susține că, deși în 2025 Ilfov ar fi trebuit să primească 1,5% din sumele repartizate din impozitul pe venit (în condițiile prevăzute de lege), în realitate județul ar fi primit „în jur de 100 milioane lei”.

Ca soluție, Thuma spune că este de acord cu ideea unui „buget unic metropolitan” pentru regiunea București–Ilfov, promovată de primarul general Ciprian Ciucu. În acest model, repartizarea impozitului pe venit între București și Ilfov ar urma să se facă proporțional cu populația, iar Ilfovul „ar trebui să primească cel puțin de 5 ori mai mult” decât în 2025, potrivit lui Thuma.

În final, șeful CJ Ilfov avertizează că „fără un Ilfov funcțional, Bucureștiul se va sufoca în trafic, deșeuri și ineficiență”, iar menținerea actualului cadru de finanțare ar fi „o alegere politică” ce favorizează un model administrativ „falimentar” în Capitală.

(sursa: Mediafax)