Ciucă: Executivul PNL a fost mandatat să negocieze comasarea alegerilor

„Executivul Partidului National Liberal a fost mandatat, legat de comasarea alegerilor, să analizeze să negocieze în interiorul coaliției pe marginea acestui demers. A existat o analiză și în final fiecare și-a prezentat punctul de vedere, susținând ca o variantă posibilă și benefică comasarea alegerilor europarlamentare cu locale, dar există și celelalte variante în analiză. noi trebuie să identificăm care este cea mai bună soluți pentru consolidarea democrației, pentru cetățenii României, pentru facilitarea procesului electoral în România”, spune Nicolae Ciucă.

El afirmă că în interiorul coaliției nu s-a discutat despre un acord politic extins.

„Chestiunea asta cu tandemul nu am discutat-o. Orice astfel de chestiune trebuie analizată, chiar dacă ar fi să avem un astfel de proiect, el trebuie în primul rând analizat și însușit de conducerea executivă, să ne întoarcem la BPN, discutăm, analizăm și după aceea validăm acest proiect. PNL are 1.232 de primari, 14.185 de consiglieri locali și județeni, 17 președinți de Consilii Județene, deci există un active de partid care, indiferent de modul în care se vor desfășura alegerile, va fi la fel de mobilizat”, adaugă Ciucă.

La insistențele jurnaliștilor despre o rocadă la prezidențiale, pe modelul celei de la guvern, între PNL și PSD, liderul liberalilor a spus: „În România, în ultimii 35 de ani, a existat o singură dată când un acord politic dinainte prestabilit s-a întâmplat să fie și respectat, mai ales când a fost vorba de o rocadă, de a preda mandatul de pe o funcție de conducere și asta s-a întâmplat când am fost prim-ministru”.

Știre inițială:În ședința BPN, liberalii au votat în unanimitate pentru mandatarea conducerii pentru începerea discuțiilor în Coaliție pentru comasarea alegerilor, declară pentru MEDIAFAX surse din conducerea partidului.

PSD, Marcel Ciolacu, le cere colegilor de coaliție un calendar clar, asumat politic, pentru organizarea alegerilor din acest an și spune că, până când nu va fi luată o decizie politică, nu va fi stabilită nicio comasare a alegerilor.

„Au fost discuții aplicate pe eventuale comasări și pe calendar. Poate am spus eu, nu am o problemă, dar sunt scenariile care s-au discutat. Am înțeles ca acum e un paria cel care a vorboit de comasări sau necomasări. Dacă e o problemă... Eu respect legea. Le-a zis tuturor parlamentarilor să nu voteze cumva vreo modificare legislativă. Acum câteva luni erau niște discuții la liderii de la coaliție cum că costă prea mult pe români democrație și că trebuie să comasăm. Acum, când vorbim de comasare, noi nu am propus comasare. Eu în acest mod de lucru chiar în interiorul unei coaliții nu pot să lucrez”, spune Marcel Ciolacu.