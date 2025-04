Victor Ponta, replică pentru Crin Antonescu

Candidatul coaliției, Crin Antonescu, a declarat că „marea problemă cu Victor Ponta nu e doar că e trădător, ci că e travestit”. În replică, Ponta a dat răspunsul pe pagina sa de Facebook.

„Nu voi răspunde niciunei jigniri din partea contracandidaților și nu voi ataca personal pe niciunul dintre ei. Românii s-au săturat de gâlceava politicienilor, de zâmbetele și râsetele lor arogante!”, a transmis Victor Ponta.

Mai mult, independentul înscris în cursa pentru Cotroceni a scris că are „un proiect pentru România și pentru români; și am experiența și curajul necesare pentru a-l pune în practică!”.

„Eu am un proiect pentru România și pentru români și am experiența și curajul necesare pentru a-l pune în practică! Trebuie să redăm demnitatea și respectul, valorile naționale tradiționale și democratice, bunăstarea și încrederea în viitor – exact ceea ce actualul sistem, reprezentat de Domnul Iohannis și liderii PSD-PNL-UDMR, a distrus în ultimii 10 ani! Am încredere în destinul național și european al României! Împreună, vom pune doar România pe primul loc!”, a mai scris Ponta.

(sursa: Mediafax)