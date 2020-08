Prefectul județului Buzău, confirmat cu noul coronavirus. Alte șase persoane, carantinate la domiciliu

Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Șase persoane care au intrat în contact cu acesta au fost carantinate la domiciliu, potrivit Instituției Prefectului.

„În cursul zilei de duminică, prefectul judeţului Buzău, Leonard Dimian, a fost confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2, după ce a prezentat simptome uşoare specifice COVID-19. Starea sa de sănătate este bună. În perioada în care prefectul Leonard Dimian nu se va afla la Instituţia Prefectului, atribuţiile de conducere sunt preluate de către subprefecul Vasile Alecu. În urma anchetei epidemiologice desfăşurate de către Direcţia de Sănătate Publică Buzău au fost identificaţi şase contacţi direcţi ai prefectului judeţului Buzău. Pentru toate aceste persoane s-a dispus măsura carantinării la domiciliu timp de 14 zile, perioadă în care starea lor de sănătate va fi monitorizată", se arată într-un comunicat de presă transmis de Prefectura Buzăului.

De asemenea, sursa citată a menționat că activitatea nu a fost afectată și că toate spațiile din incinta Instituției Prefectului au fost dezinfectate.

Totodată, prefectul Buzăului a confirmat informația pe contul său de Fcaebook și a făcut „un apel la responsabilitate pentru toți cetățenii din județul Buzău”.

„În urmă cu câteva ore, am fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2. În cursul zilei de ieri, am prezentat simptome ușoare specifice COVID-19 (febră 38º) și am fost testat, iar rezultatul venit astăzi este pozitiv. Starea mea de sănătate este bună, acum mă simt mai bine decât m-am simțit ieri. Am încredere că mă voi vindeca rapid și mă bazez pe profesionalismul cadrelor medicale buzoiene, care au fost ireproșabile pe întreaga perioadă în care au gestionat criza COVID-19. Mâine, voi fi supus unor investigații medicale extinse și voi afla tratamentul care îmi va fi prescris. În perioada în care nu mă voi afla la Instituția Prefectului, atribuțiile de conducere vor fi preluate de către subprefectul Vasile Alecu. Fac încă un apel la responsabilitate pentru toţi cetățenii din judeţul Buzau, de data aceasta folosindu-mă pe mine ca exemplu! Iată că, și în situația în care am încercat să respect cu strictețe toate regulile de prevenire a infectării cu noul Coronavirus, acesta nu m-a ocolit! Virusul nu iartă pe nimeni! Vă transmit tuturor gândurile mele bune. Multă sănătate!”, a scris Leonard Dimian.