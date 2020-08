Premierul consideră că moțiunea de cenzură este neconstituțională. PSD îl amenință cu dosar penal

Șansele ca moțiunea de cenzură introdusă, la începutul acestei săptămâni, de către PSD, să treacă la vot au crescut vertiginos, după ce informațiile apărute în spațiul public dau ca sigură susținerea ei și de către parlamentarii Pro România. Iar Eugen Orlando Teodorovici, singurul senator social-democrat care nu a semnat documentul, a scris, pe contul său de socializare, că va vota pentru plecarea Guvernului Orban.

În aceste condiții, cifra de 250 de voturi, vehiculată de Marcel Ciolacu, pare să prindă contur, fapt ce l-a determinat pe premierul în funcție să aibă o nouă ieșire nervoasă. Ludovic Orban ia în calcul sesizarea Curții Constituționale cu un conflict juridic de natură constituțională, pe motiv că moțiunea de cenzură a fost depusă în vacanță parlamentară, și nu în sesiune ordinară a Legislativului. În replică, PSD îl amenință direct pe premierul liberal cu un dosar penal.

Ludovic Orban a declarat, ieri, în legătură cu posibila sa demitere, că, la Guvern, se analizează toate argumentele constituționale dacă se impune sesizarea Curții Constituționale cu privire la existența unui conflict juridic între Executiv și Parlament, după ce social-democrații au depus o moțiune de cenzură în timpul vacanței parlamentare.

“Niciun partid politic nu a făcut așa ceva, în ultimii 30 de ani. Nu am luat încă o decizie definitivă, dar analizăm toate argumentele constituționale. O moțiune de cenzură, în termeni constituționali, poate să dureze de la depunere până la votare cel mult 5 zile. Gândiți-vă că avem două vacanțe parlamentare, dacă s-ar permite depunerea moțiunii de cenzură în vacanța parlamentară, atunci s-ar putea depune 18 moțiuni în timpul vacanțelor parlamentare. Ori ce țară ar fi aia? Constituția spune clar: un parlamentar poate semna o singură moțiune pe sesiune parlamentară”, a declarat, vizibil iritat, Ludovic Orban.



Amintim că, luni, la Birourile Permanente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților a fost înaintată moțiunea de cenzură, care poartă 205 semnături ale parlamentarilor PSD, ALDE și PPUSL. Moțiunea urmează să fie dezbătută și votată, cel mai probabil, la începutul lunii septembrie, după ce va începe noua sesiune parlamentară.

PSD: De ce le e frică nu scapă

Într-un comunicat de presă, Partidul Social Democrat îi atreage atenția lui Ludovic Orban că nu există niciun conflict juridic de natură constituțională și îl avertizează că va răspunde penal pentru lucrurile pe care Guvernul le-a făcut în timpul stării de urgență.

“Au scăpat total de sub control pandemia!Au făcut chermeze în sediul Guvernului! Și-au pus toate neamurile în funcții publice! Au devalizat bugetul României, au dat tun după tun în vreme ce îi țineau pe români închiși în case! Au fraternizat cu interlopii și au devenit apărătorii proxeneților! Au distrus mediul de afaceri autohton! Au prăbușit nivelul de trai al populației și nu au respectat niciuna dintre legile în vigoare! Acum, Guvernul PNL ar face orice pentru a rămâne la Palatul Victoria. Singurul conflict constituțional, domnule Orban, este ca un premier care a patronat furtul din bani publici folosindu-se de pandemie și care a sabotat cu bună-știință sănătatea românilor și nivelul lor de trai să mai rămână în fruntea guvernului! De ce le e frică nu vor scăpa! Vor răspunde pentru tot ce au făcut! Mai întâi politic, prin moțiune, iar apoi penal, după fapta fiecăruia!”, arată social-democrații.

Teodorovici: Votez oricând pentru demiterea lui Orban

Situația referitoare la moțiunea de cenzură s-a precipitat, după ce Victor Ponta, cu care Ludovic Orban spera să poată negocia, a lăsat să se înțeleagă că parlamentarii Pro România (23 la număr) vor vota pentru demiterea Guvernului. De asemenea, liberalii au mai mizat și pe o facțiune din interiorul PSD, reprezentată de aripa Teodorovici, aflată în conflict cu actuala conducere interimară a partidului.

Ei bine, Eugen Orlando Teodorovici a scris, ieri, pe pagina sa de socializare, că votează, oricând, o moțiune de cenzură împotruva Guvernului Orban, “Votez în cunoștință de cauză, doar un text al cărui conținut îl văd, îl citesc și mi-l asum, și nu o listă cu semnături aruncată pe masă în ziua depunerii moțiunii! Voi vota moțiunea de cenzură pentru că am avut o poziție consecventă în privința acestui guvern incompetent și am votat întotdeauna împotriva acestuia, încă de la învestire, așa cum am votat și împotriva tuturor măsurilor abuzive luate de aproape zece luni! Am susținut de foarte mult timp nevoia depunerii acestei moțiuni de cenzură, în ciuda unor tertipuri folosite chiar de conducerea actuală ilegitimă a PSD doar pentru întârzierea și amânarea acestui moment”, scrie Teodorovici.