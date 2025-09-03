Premierul Ilie Bolojan a explicat cum se pot face concedieri corecte în administrația publică

Referindu-se la planul guvernamental de concediere a 13.000 de angajați din sistemul public, Bolojan a estimat o economie bugetară anuală de peste 1,2 miliarde de euro, calculată pe baza unui salariu mediu brut de 1.500 de euro.

„Economiile nu se pot face spectaculos într-un singur domeniu. Se fac leu cu leu, pe bucăți mici, iar această măsură este una dintre ele”, a declarat premierul.

Încrederea contribuabililor, legată de eliminarea risipei

Premierul a precizat că una dintre condițiile esențiale pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în stat este eficiența cheltuirii banului public:

„Încrederea celor care plătesc taxe nu poate fi recâștigată decât atunci când percep că banii lor nu sunt risipiți.”

Cum se fac concedieri corecte: principiul selecției naturale în funcție de competență

Întrebat cum pot fi garantate criteriile corecte în procesul de concediere, Bolojan a oferit un exemplu concret din propria experiență administrativă:

„Am calculat încărcarea de personal pe fiecare compartiment. Le-am spus directorilor că au mână liberă să organizeze concursuri corecte. Știind că nu mai au cui să repartizeze sarcini, dacă păstrează o pilă sau un angajat incompetent, instinctul de conservare îi determină să aleagă omul bun, nu pe cel preferat. 9 din 10 concursuri vor fi astfel corecte”, a explicat premierul.

El a punctat că, în condițiile în care directorii știu că echipa se reduce la strictul necesar, vor renunța la favoriți incompetenți pentru a nu bloca activitatea instituției.