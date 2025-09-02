Premierul Ilie Bolojan: România nu va încheia 2025 cu un deficit bugetar sub 8%

Într-o conferință de presă la Palatul Victoria, Bolojan a explicat că, deși au fost adoptate două pachete de măsuri pentru reducerea dezechilibrelor, aplicarea lor târzie limitează efectele asupra bugetului din acest an.

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%. Ministerul de Finanțe va comunica estimările odată cu rectificarea bugetară programată în această lună. Trebuie să avem în vedere că multe măsuri au intrat în vigoare la 1 august, iar după o singură lună nu putem evalua impactul real. Rezultatele se vor vedea în bugetul de anul viitor”, a declarat premierul.

Oficialul a mai precizat că datele exacte privind execuția bugetară vor fi prezentate de Ministerul de Finanțe, care pregătește rectificarea pentru septembrie.

Declarațiile premierului vin în contextul presiunilor externe și interne privind reducerea deficitului bugetar, care riscă să afecteze ratingul de țară și finanțarea pe piețele internaționale.