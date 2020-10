VIDEO + LIVETEXT. Iohannis: Atitudinea prefectului Capitalei și modul în care a reacționat sunt inacceptabile și nu trebuie să rămână fără urmări

Hepta

UPDATE. Principalele declarații: „Am participat la summitul inițiativei celor trei mări, care va contribui în perioada post-pandemie la redresarea economică. Obiectivul principal al României sunt proiectele strategice de interconectare, un pas important fiind finalizarea proiectului BRUA, faza 1. Am subliniat importanța deosebită a liniei de cale ferată care leagă Constanța de Gdansk și proiectul via Carpatica. Aceste proiecte au nevoie de finanțare substanțială. Pe lângă Fondul de Investiții al Inițiativei celor trei mări vor trebui folosite fonduri guvernamentale și fondurile anunțate de SUA. Vreau să mă refer și la situația epidemiologică. Din nefericire, ca în întreaga Europă, ne confruntăm cu creșterea cazurilor de COVID-19. Bucureștiul este în scenariul roșu, iar alte județe sunt foarte aproape. Odată depășit acest prag e evidentă necesitatea de noi măsuri restrictive. Guvernul a stabilit metodologia și măsurile specifice fiecărui scenariu. Autoritățile locale au responsabilitatea să le implementeze. E de neînțeles că deși am văzut zilnic creșterea numărului de cazuri, la nivelul Capitalei nu a existat un plan coerent, comunicat clar, astfel încât populația să fie pregătită. Atitudinea prefectului Capitalei și modul în care a reacționat sunt inacceptabile și nu trebuie să rămână fără urmări. Presiunea în spitale și secții ATI a crescut la cote uriașe, iar acest lucru nu mai poate continua. Trebuie să acționăm acum decisiv. Dragi români, ducem de atâtea luni o bătălie pentru sănătatea și viața noastră. În primăvară, am reușit să redcem masiv curba infectărilor. Sunt convins că putem face din nou acest lucru.”

Întrebări din partea presei:

Î: Ar trebui ca și în București, ca în alte țări, să se impună rămânerea oamenilor în case sau închiderea restaurantelor, așa cum am văzut în Spania sau Italia?

R: Situația impune măsuri suplimentare în București. Evident că dacă se oprește pandemia, atunci experții vor veni cu recomandări suplimentare, dar acum aceste măsuri care au fost decise sunt cele necesare.

Î: Ce se va întâmpla cu alegerile parlamentare? Marcel Ciolacu anunță că dorește ca partidele să fie chemate la consultări la Cotroceni.

R: Alegerile au fost stabilite conform legii și vor avea loc în 6 decembrie.

Î: Președintele Parlamentului European avertiza că bugetul european este blocat acum. Când ar urma să primim primii bani europeni?

R: Aceste chestiuni au fost discutate, în prezent negocierile merg un pic mai greu. I-am încurajat pe toți să se reunească și să caute soluții. Ar fi foarte păcat să pierdem vremea și să nu obținem aceste fonduri. Eu cred că lucrurile vor merge mai departe, va fi aprobat bugetul și, în varianta normală, în anul 2021, vom intra pe noul buget și com putea folosi acești bani europeni.

Î: Ați spus că atitudinea prefectului Capitalei este inacceptabile și nu va rămâne fără urmări. At trebui demis prefectul?

R: Lucrurile nu pot continua așa, oamenii au dreptul să fie preveniți, să fie luați în serios și să primească informațiile în timp util ca să se poată pregăti. Faptul că autoritățile locale au primit sarcina să implementeze măsurile aduce cu sine și obligația de a informa în timp util populația despre ce este posibil să se întâmple.

Î: Mai suportați haosul din învățământ?

R: Întreaga societate a fost aruncată în haos de pandemie și, evident, și școlile. E clar că s-au luat măsuri bune, dar s-au făcut și erori. Nu cred că e cazul să exagerăm încă cu aceste evaluări, dar s-au făcut și erori. Nu cred că e cazul să exagerăm încă cu aceste evaluări că totul este haotic, în majoritatea școlilor lucrurile sunt bine planificate.

Î: Am putea apela la sprijinul european având în vedere deficitul de medici și asistente?

R: Eu cred că medicii români sunt foarte buni și până acum au făcut față foarte bine. Avem acum chiar o promoție de medici tineri care sunt interesați să intre direct în prima linie, sunt convins că vom avea în viitorul apropiat un număr de medici tineri care se vor implica și în acest secții. Eu cred că putem gestiona situația în continuare. Acum câteva luni medici de la noi au mers în altă parte și au făcut o impresie foarte bună.

Î: De ce nu s-a impus masca obligatorie înainte să se ajungă la acest prag critic?

R: Aceasta a fost recomandarea experților.

Î: Cine e vinovat de lipsurile existente?

R: Guvernul lucrează la aceste chestiuni, lucrurile se vor rezolva. Această pandemie ne-a luat total pe nepregătite. Când a apărut la noi pandemia, rezervele României în acest domeniu au fost zero, așa le-a lăsat guvernul PSD. De atunci gestionăm pandemia și toate domeniile unde ar fi trebuit să existe o rezervă. În învățământ s-a început destul de devreme cu procedurile de achiziții, din varii motive lucrurile nu au fost duse la final, dar se vor rezolva.

Î: Sunt elevi care nu au acces la educație, nu au tablete, interne, unii nici măcar curent electric. Cine ar trebui să fie responsabil ca la finalul anului școlar să fie recuperată această lună pierdută?

R: Nu cred că e cazul să găsim vinovați, ci soluții. Noi vorbim de o catastrofă, nu de niște detalii administrative și ceea ce facem e să prevenim o generație pierdută. Pentru cei care nu au acces se caută soluții pentru fiecare în parte. Problema e imensă și conține mult mai multe fațete decât că într-o școală sau în alta poate nu toți elevii au primit materialul pentru a participa la școala online. Îmi doresc foarte mult ca până la finalul anului școlar să putem spune că am dotat școlile, că elevii au acces la școala online.

Î: Petrecerile sunt principala cauză a creșterii numărului de cazuri? Ce reacție ați avut când ați aflat că doi parlamentari PNL s-au infectat după ce au participat la o nuntă cu 700 de invitați?

R: Cu siguranță aceste petreceri, în special nunție mai mari, botezurile, unde nu s-a respectat purtatul măștii, au contribuit la răspândirea bolii.

Î: Se impune o reformă a CCR?

R: Acum trebuie să ne ocupăm prima dată de legile justiției. Am putut să vedem cu toții că e nevoie de o modernizare a constituției. Am avut situații care nu au avut soluții constituționale simple, unele deloc, vă amintesc de alegerile anticipate. Cu siguranță, când Constituția va fi modernizată, e nevoie și de o modernizare a capitolului care se referă la CCR.

Î: La conducerea Romgaz au fost numiți oameni care nu au legătură cu domeniul energiei. Cum comentați?

R: Mă voi informa la guvern și veți primi un răspuns prin biroul de presă.

Î: Se discută la nivel european ca România să piardă bani europeni dacă se majorează pensiile cu 40%?

R: Riscul există. Toată lumea se așteaptă de la România la măsuri precaute, o acțiune bugetară responsabilă. Criza economică este un fapt, consumul a scăzut, veniturile la buget au scăzut, e evident că anumite cheltuieli trebuie făcute - spitalele, medicii, tablete pentru elevi, dar multe cheltuieli pot fi amânate până se îmbunătățește situația. Dacă nu va fi așa, cu siguranță vom intra într-o procedură specială cu un rating în scădere iar Comisia citește cu mare atenție tratatele ca să vadă în ce zonă putem fi încadrați și trași la răspundere.

Î: Comitetele de urgență ar trebui să se reunească mai repede?

R: A fost foarte ușor de prevăzut că Bucureștiul va intra în scenariul 3. A fost evident că numărul de infectări va crește și autoritățile au obligația din timp să meargă la o conferință și să explice: vedeți că e posibil să intrăm în scenariul trei, atunci vom purta mască și elevii vor sta acasă. Ceva la modul acesta, nimic sofisticat, ci comunicări de bun simț

Î: PNL a oferit un loc eligibil pentru Viorel Ilie, fost ministru în guvernele PSD girate de Liviu Dragnea. Mai e credibil mesajul dumneavoastră ani PSD, dacă PNL promovează astfel de personaje?

R: Mesajul meu a fost mesajul politicianului Klaus Iohannis și a președintelui României și a rămas același. V-am promis că s-a cam terminat cu racolarea și s-a terminat. Nu au mai existat racolări, cooperări și ăsta este un fapt. Am spus, am avertizat, lucrurile s-au oprit când a fost nevoie. Mai departe cu siguranță veți putea să aflați de la PNL cum s-au făcut listele, candidații sunt membri PNL.

Î: Evenimentul de la Iași ar putea fi parte a unui război hibrid?

R: Nu cred că face parte dintr-un război hibrid, toți trebuiau să participe în condițiile stabilite de guvern, cu mască, cu distanțare, iar autoritățile trebuie să impună respectarea măsurilor iar cine nu respectă va fi amendat. Dacă au fost punctual alte abordări atunci sunt persoane care vor trebuie trase la răspundere.

Î: DSP nu a raportat nicio infecție nozocomială la decesele COVID. Guvernul raportează mai puține infecții nozocomiale decât guvernul Ponta. Cum explicați oamenilor că susțineți un guvern care minte mai mult decât la Colectiv?

R: Despre infecțiile nozocomiale voi cere o informare la MS. Mi se pare cel puțin ciudat, în condițiile în care s-au luat măsuri de îmbunătățire, dar de la ce am avut la zero e cale lungă și voi cere o explicație pentru asta.

Î: Franța a cerut limitarea dependenței de arsenalul american. În cazul în care Franța va avea o poziție distanță față de NATO, cum va putea România să echilibrele angajamentele comunitare și parteneriatul strategic cu SUA?

R: România are un parteneriat strategic foarte puternic cu SUA. România alocă 2% din PIB pentru apărare. Da, sunt actori în Europa care doresc să se construiască o strategie a UE și sunt perfect de acord, e un lucru bun, dar abordările europene și NATO trebuie să se completeze reciproc, nu să se înlocuiască. Pentru mine, primul și cel mai important lucru este siguranța României.

----------------------------------------------------------

Știre inițială. Președintele Klaus Iohannis va susține luni, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o conferință de presă, anunță Administrația Prezidențială.

Conferința de presă vine și în contextul în care Bucureștiu a depășit rata de incidență 3 la mia de locuitori, în ultimele 14 zile.

.