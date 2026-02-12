Președintele Nicușor Dan pregătește numirea șefilor de servicii de informații

„Luna viitoare ar urma să fie făcute numirile șefilor serviciilor de informații”, relatează surse din Administrația Prezidențială.

După ce procurorii de rang înalt s-au înscris în cursa pentru șefia marilor parchete, negocierea pe numirea șefilor de informații nu mai este legată de numirile din Justiție, relatează aceleași surse.

În perioada următoare, președintele Nicușor Dan va continua tatonările cu partidele, având în vedere că șefii serviciilor de informații trebuie să treacă și de un vot în Parlamentul României.

Președintele Dan ar luat în calcul 3 nume pentru șefiile SRI și SIE, arată sursele.

În ultima intervenție pe acest subiect, la Digi 24, Nicușor Dan a spus că dorește în fruntea serviciilor de informații oameni din afara partidelor politice:

„Pentru fiecare dintre aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă şi nişte discuţii şi eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuţii şi eu voi propune şi Parlamentul va aproba, vom avea o discuţie înainte. Legat de numele care au apărut în spaţiul public, să ştiţi că mulţi din cei care sunt acolo sunt foarte nefericiţi că numele lor a apărut, pentru că sunt, să le spunem, prieteni de-ai lor din politică, care au făcut ca numele lor să apară şi, cumva, prin asta, şansele, cel puţin teoretice, de numire să scadă.Eu cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor, în orice caz trebuie să fie oameni echilibraţi, pentru că sunt nişte zone sensibile, deci oameni echilibraţi, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii. O să vedem ce o să iasă din discuţia asta”.

Şeful statului a admis, la acea vreme, că în discuţiile purtate cu preşedinţii PSD, PNL şi USR a abordat „parţial” şi acest subiect.

În ceea ce privește raportul pe anularea alegerilor din 2024, acesta ar putea fi prezentat în aprilie de președintele Nicușor Dan, arată sursele din Palatul Cotroceni.

Numirea unui nou ministru al Educației este și ea în discuția Palatului Cotroceni cu Palatul Victoria. Premierul Bolojan ar fi comunicat președintelui Nicușor Dan 3 nume pe care le-ar avea în vedere, numele ar fi și din partide și din afara acestora, însă în urma discuțiilor a rămas ca șeful Executivului să-i propună președintelui Dan un singur nume, ca variantă finală, au relatat sursele.

(sursa: Mediafax)