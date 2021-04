Primăria Sectorului 1 are o armată de juriști. Clotilde Armand a angajat o casă de avocatură ca să reprezinte instituția în instanță

Jurnaliștii de la publicația „Ziarul de Investigații” dezvăluie, într-o anchetă de presă, faptul că edilul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a încheiat, în 29 decembrie 2020, un contract cu un cabinet de avocatură aparținând Georgianei Raluca Trandafir, pentru servicii de asistență juridică atât pentru primărie, cât și pentru Consiliul Local. Asta, în condițiile în care instituția publică în cauză are în organigramă nu mai puțin de 22 de juriști, plătiți anual de la buget cu peste 3,6 milioane de lei.

Conform sursei citate, durata contractului de asistență juridică încheiat cu respectivul cabinet de avocatură este de un an, cu posibilitatea prelungirii lui, prin acte adiționale. În ceea ce privește valoarea serviciilor de reprezentare și de asistență juridică, aceasta este calculată și facturată în funcție de timpul alocat de cabinetul de avocatură pentru documentare, pentru redactarea unor documente sau pentru pregătirea dosarului, fiind stabilit un onorariu de 470 de lei fără TVA pentru fiecare oră în care se pregătesc respectivele documente sau pentru fiecare oră de reprezentare a Primăriei Sectorului 1 și a Consiliului Local al Sectorului 1 în instanță. Cu TVA, fiecare oră de muncă a avocaților angajați costă 582 de lei. Aceste cheltuieli angajate au loc în condițiile în care Primăria Sectorului 1 plătește anual angajaților de la Direcția Juridică salarii de 3,6 milioane de lei. „Ziarul de Investigații” scrie că „în organigrama Primăriei Sectorului 1 există Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ, care are un director și 21 de angajați. Direcția e formată din trei servicii: Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, cu un șef de serviciu și 10 juriști, Serviciul Legislație și Avizare Contracte, cu un șef și 7 juriști și Compartimentul spații cu altă destinație, cu doi angajați. Potrivit grilei de salarizare de pe site-ul primăriei, directorul executiv al Direcției Juridice are un salariu de bază de 13.745 lei, iar cei doi șefi de servicii au salarii de bază de câte 13.847 lei. La consilieri juridici, salarizarea este ierarhizată: un consilier juridic asistent are un salariu de bază de 9.369 lei, un consilier juridic principal are salariul de 10.014 lei, iar salariul de bază al unui consilier juridic superior este de 10.982 lei”.

Avocata, adusă de primăriță în ședința Consiliului Local, cu 14 zile înainte de semnarea actelor

Obiectul contractului include cinci tipuri de servicii juridice: litigii aflate în prezent pe rolurile instanțelor de judecată, dar și litigii care s-ar putea să apară în viitor în derularea contractului cu Romprest. Un alt obiectiv este reprezentarea Primăriei Sector 1 în fața autorităților române, dar și în fața Curții Constituționale și în fața unor instanțe europene, cum ar fi spre exemplu Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cu 14 zile înainte ca acest contract să fie încheiat, edilul Clotilde Armand a convocat, pe data de 15 decembrie 2020, o ședință de Consiliu Local, invitând consilierii să-și dea acordul cu privire la angajarea unei case de avocatură. Numai că primarul a venit la această ședință împreună cu avocata Georgiana Trandafir, cu care avea, ulterior, să încheie contractul. Sursa citată relatează reacția de surprindere a consilierilor locali, care au constatat că decizia era deja luată de Clotilde Armand, înainte ca ei să-și dea acordul. Spre exemplu, consilierul Daniela Popa a întrebat primarul: „Să înțeleg că doamna avocat este deja contractată, că asta nu am înțeles… E contractată? Poate intra în documente?”. Clotilde Armand a replicat că avocata Georgiana Trandafir „are o experiență deosebită cu un contract similar, semnat în 2008 la Constanța și a reușit performanța de a recupera 470 milioane de lei”.

Au fost contractate „servicii pentru eventuale viitoare procese”

Conform Ord o n a n ț e i 26/2012, instituțiile publice care au angajați juriști pot recurge la serviciile unei firme de avocatură numai în condiții „temeinic justificate”. Numai că Primăria Sectorului 1 contractat asistență pentru eventuale viitoare procese. Jurnaliștii arată că, în Consiliul Local, primarul a obținut pentru angajarea unei firme de avocatură care să reprezinte primăria în litigiile cu Romprest. Primarul Sectorului 1 a îndeplinit prima condiție prevăzută de Ordonanța 26/2012, obținând aprobarea Consiliului Local pentru angajarea unei firme de avocatură care să reprezinte primăria în litigiile cu Romprest. „În condițiile în care cele mai multe dintre clauzele referitoare la obiectul contractului, «consultanța juridică pre-litigioasă» pentru reorganizarea serviciului de salubritate în Sectorul 1, «asistența juridică pre-litigioasă» în raporturile juridice dintre Primăria Sector 1 și Romprest, dar și reprezentarea Primăriei Sectorului 1 la Curtea Constituțională și instanțele Uniunii Europene, sunt situații ipotetice, care s-a putea întâmpla peste 2-3 ani sau niciodată, nu este îndeplinită condiția de «situații temeinic justificate», mai scrie „Ziarul de Investigații”. Sursa citată aduce în discuție cazul fostului primar al orașului Sighetu Marmației, Ovidiu Nemeș, care a primit o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare, întrun dosar în care procurorii DNA l-au pus sub acuzare pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu şi a dispozițiilor art. I din OUG nr. 26/2012. „Acesta încheiat un contract de asistență juridică cu un cabinet de avocatură și a dispus plata către acesta a sumei de 24.800 lei, care reprezenta contravaloarea unor servicii acordate în favoarea primăriei, respectiv redactarea unei plângeri penale împotriva unei societăți comerciale”, arătau procurorii.