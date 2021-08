Proiectul de țară al coaliției de la guvernare: Incompetenți în funcții publice

Jurnalul a semnalat, în ultimele luni, mai multe nereguli legate de ocuparea unor posturi „călduțe” pentru oamenii partidelor de la guvernare, prin detașare de la alte „instituții-trambulină”. În urma unui concurs riguros, de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), au fost eliminați candidații care ocupaseră, până pe 23 iunie 2021, posturile scoase la concurs. A fost meritul ministrului USR-PLUS, Cătălin Drulă, care a avut grijă să se susțină corect examenul scris. Dar au mai picat probele de concurs și alți oameni ai partidelor, chiar pentru posturile pe care deja le ocupă. Mai mulți consilieri ai primarului Capitalei nu au reușit să ia notă de trecere pentru activitatea pe care deja o desfășoară.

Încercarea partidelor de la putere de a arăta că schimbă ceva în mentalitatea românească, prin meritocrație și transparență, a eșuat lamentabil, după ce oamenii partidelor au demonstrat că nu sunt în stare să ocupe în urma unui concurs funcțiile primite în dar. Prin detașare, adică prin deja celebra metodă „trambulina”, ei pot ocupa orice post, pot încasa orice salariu, se pot lăuda cu profesionalismul. Mai greu pare a fi, însă, dacă sunt puși în fața unui examen. Cel mai recent exemplu este un apropiat al primarului Nicușor Dan, Edmond Niculușcă, teolog de profesie și cu studii de Comunicare, dar cu valoare de specialist în consolidări de edificii. Teologul Edmond Niculușcă a fost, așadar, detașat în funcția de director adjunct la Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, dar printr-o „trambulină” mai interesantă decât cea folosită la ARR: primarul Nicușor Dan l-a angajat mai întâi consilier personal, ca din acest post de la stat să-l poată numi director adjunct, în aceeași instituție. Apoi, ca să-și demonstreze corectitudinea, a vrut să-și ocupe propriul post prin concurs – ceea ce nu a reușit. De fapt niciun candidat din cei patru la postul de director adjunct scos la concurs nu a reușit să treacă probele cu un minimum de punctaj admisibil (minimum 70 de puncte), la examenul organizat de Primăria Capitalei, la sfârșitul săptămânii trecute.

Transparența ascunsă după GDPR

Toți cei picați sunt oameni ai partidelor de la guvernare și consilieri ai lui Nicușor Dan, conform surselor noastre din interiorul PMB, dar, la fel ca în cazul ARR, se folosesc de prevederile GDPR, pentru a nu le apărea pe listele publice numele. Acesta este, de altfel, noul model de transparență pe care-l promovează USR-PLUS și PNL, prin folosirea unor portițe legislative, într-o interpretare voit eronată a legii, astfel încât informații de interes public – în speță, numele candidaților respinși – să apară codificat. Apropiați ai teologului cu expertiză în consolidări de clădiri istorice spun că acesta a fost, de fapt, sabotat din interior și va depune contestație. Indiferent dacă va contesta sau nu, Edmond Niculușcă va ocupa în continuare același post, ca detașat din funcția de consilier personal al primarului general Nicușor Dan. Singura problemă ar fi fost, de fapt, dacă alt candidat din cei patru înscriși ar fi luat examenul și l-ar fi scos de pe post. Teologul și comunicatorul Niculușcă are doar 31 de ani și expertiză în proiecte culturale. A fost promovat, în ultimii patru ani, ca „tatăl” asociației A.R.C.E.N (Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate), prin care a urmărit schimbarea percepției asupra Bucureștiului – așa cum reiese din descrierea asociației. El este deja implicat într-un scandal în interiorul grupării aflate la conducerea PMB, după ce o altă consilieră personală a primarului Nicușor Dan l-a acuzat de fapte ilegale făcute din funcția publică pe care o ocupă. Există mai multe dosare de cercetare penală deschise în acest caz, unul instrumentat chiar de procurorii DNA.

A eliminat PUZ-urile, dar a picat la examen

La jumătatea lunii trecute, o altă consilieră de încredere a primarului Capitalei, Oana Cătălina Poenaru, a picat examenul pentru ocuparea postului. Aceasta este descrisă de angajații PMB drept „persoana care taie și spânzură” în instituție, în privința acordării certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize fără de care nu se poate construi nimic în Capitală. Este consilier pe probleme juridice și de urbanism și a candidat pentru funcția de expert (cu studii juridice) în cadrul Direcției Generale de Urbanism. Dar a picat. A fost respinsă, obținând doar 45 de puncte din minimum 50. Oana Cătălina Poenaru a fost vicepreședinte și președinte al Asociației „Salvați Bucureștiul” până la numirea în funcția de consilier personal a lui Nicușor Dan, când a devenit consilier personal al primarului general. Este cea care a demarat, în instanță, acțiunea de anulare a PUZ-urilor de sector, anul trecut. Am scris, la momentul respectiv, în Jurnalul, despre haosul pe care l-a produs această acțiune. Anularea acestor PUZ-uri înseamnă milioane de euro care se pierd, din proiectele și studiile de fezabilitate deja realizate, dar înseamnă și blocarea unor proiecte în derulare, în timp ce primăriile sectoarelor își pierd autonomia și se subordonează Primăriei Capitalei. Nu doar primăriile de sector au avut de suferit, ci și dezvoltatorii imobiliari care au primit o mare lovitură: prin această acțiune, dezvoltatorii mici și mijlocii pot fi eliminați din Capitală, în favoarea celor foarte mari, care astfel vor acapara piața. Consiliul Concurenței nu a putut interveni, fiind o decizie politică, motivată prin nevoia de spațiu vital pentru locuitori.

La doar 31 de ani, directorului adjunct din PMB care ar trebui să se priceapă la consolidări de clădiri istorice nu are CV-ul public, dar surse din PMB arată că are doar studii de Teologie și Comunicare, nicidecum de Construcții sau Arhitectură. Proiectele ONG-ului pe care l-a creat a avut doar proiecte culturale și o aplicație pentru cutremure, cu un an în urmă.