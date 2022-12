Protest la ambasada Austriei din Capitală: Oamenii ies în stradă, după ce aderarea României la Schengen a fost blocată

Presedintele APP, Codrin Stefanescu a anuntat ca organizeaza vineri un protest in fata sediului Ambasadei Austriei.

„La ora 18.00 ne vedem in fata Ambasadei Austriei! La protest! Vom spune clar cum am fost tratati, ce bani castiga anual firmele austriece din Romania, cum suntem exploatati cu cinism si ce “profituri” declara aceste companii in totala bataie de joc!

Rog membrii APP, sustinatorii si romanii curajosi si nervosi in urma acestei situatii, sa ne fie alaturi! E important sa fim uniti, hotarati si sa dam un mesaj clar dreptei europene: nu mai acceptam modul in care va comportati cu noi!”, a anuntat Stefanescu pe Facebook.

De asemenea și liderul AUR, George Simion, a anunţat că partidul său pregăteşte un protest care va avea loc la Ambasada Austriei de la Bucureşti.

"Diseară vom transmite un mesaj clar, hotărât, că nu suntem cetăţeni de mâna a doua a Europei, că românii au tot dreptul să beneficieze de apartenenţa la Uniunea Europeană, nu doar să fim folosiţi ca masă de consum, nu doar să vândă alţii produsele în magazinele care aparţin tot lor.", a declarat George Simion, pentru Antena 3 CNN.

george simion