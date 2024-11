Prună (USR): Pare că instituţiile publice au dormit în această campanie electorală

Precizările vin după ce membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării au constatat, joi, că au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influenţa corectitudinea procesului electoral.



"Pare că instituţiile publice au dormit în această campanie electorală, pentru că noi am tras nenumărate semnale de alarmă în ceea ce priveşte fermele de boţi, posibile atacuri cibernetice. Avem, totuşi, un război la graniţă. Rusia a încercat să intervină în alegerile din Republica Moldova, iar noi am spus că este crucial ca alegerile din România să nu fie viciate. La momentul acela s-a luat, aşa, mai mult în derâdere ceea ce a spus inclusiv Elena Lasconi. Instituţiile statului s-au făcut că verifică, dar de fapt nu au verificat. Au fost, aşa, nişte ştiri de o zi şi după aceea totul a fost băgat sub preş", a spus Prună, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul USR.



Ea a menţionat că preşedintele Klaus Iohannis a susţinut luni că alegerile s-au desfăşurat "în bună regulă", iar două zile mai târziu a început "un haos generalizat". Prună şi-a exprimat convingerea că toate aceste acţiuni "nu fac decât să slăbească încrederea oamenilor" în instituţiile publice şi în capacitatea de a gestiona procesul electoral.



"Domnul Călin Georgescu (...) nu a pus acel cod de mandatar financiar pe TikTok şi algoritmul TikTok nu l-a penalizat sub nicio formă, spre deosebire de restul candidaţilor, care au respectat legea şi care au văzut că acel conţinut politic, în momentul în care puneai acel cod de mandatar financiar sau făceai referire la alegeri, nu mai era promovat de către această platformă. Şi mi se pare de-a dreptul halucinant că a trebuit să aşteptăm finalul campaniei electorale şi chiar câteva zile după vot ca să avem această concluzie", a mai spus deputata USR.



Prună nu a exclus varianta unei reluări a primului tur al alegerilor prezidenţiale şi a opinat că acest lucru va genera o stare de "haos şi instabilitate", în contextul unei situaţii economice care "nu este bună nici acum", cu un deficit bugetar de 8%.



"Din moment ce nu avem o siguranţă a renumărării votului şi o transparenţă a acestui proces de renumărare, este posibil orice, inclusiv scenariul indicat de dumneavoastră (căderea Elenei Lasconi pe locul trei - n.r.), ceea ce ar duce la reluarea primului tur al alegerilor. Practic, vom fi în această stare de haos şi de instabilitate cel puţin până la finalul acestui an. Înţeleg că un alt calendar electoral posibil a fost anunţat de domnul Greblă - 15 decembrie, respectiv 29 decembrie. Situaţia economică a României, în tot acest timp, se degradează. Bursa a picat şi este în continuare în scădere. S-au pierdut până la 3 miliarde de lei capitalizare pe bursă. Deci, lucrurile nu arată deloc bine şi orice zi de întârziere a procesului electoral şi a votului ne poate duce într-un haos şi mai mare, în condiţiile în care situaţia economică nu este una bună nici acum, cu acel deficit de 8%, mult peste orice prognoză", a susţinut Cristina Prună. AGERPRES