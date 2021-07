PSD cere anchetarea autodenunțurilor PNL privind politizarea companiilor și inspectoratelor școlare

PSD solicită intervenția urgentă a organelor de anchetă în urma autodenunțurilor publice exprimate de lideri ai PNL cu privire la „politizarea grosolană a unor funcții din companiile sau instituțiile de stat, ce ar fi trebuit atribuite prin concurs și nu după afinitățile politice ale candidaților”.

„PSD solicită intervenția urgentă a organelor de anchetă în urma autodenunțurilor publice exprimate de lideri ai PNL cu privire la politizarea grosolană a unor funcții din companiile sau instituțiile de stat, ce ar fi trebuit atribuite prin concurs și nu după afinitățile politice ale candidaților. Campania internă pentru șefia PNL a scos la lumină faptul că liderii PNL și-au folosit în mod sistematic influența politică pentru a obține foloase necuvenite în favoarea unor membri sau apropiați ai PNL, ceea ce constituie o infracțiune de corupție, potrivit legii penale din România. Din discursurile și declarațiile enunțate în lupta internă din partid rezultă în mod clar că au existat intervenții politice ale unor lideri PNL pentru numirea sau destituirea unor persoane din inspectoratele școlare sau companiile de stat, precum Poșta Română sau Transelectrica”, transmit social-democrații.

Potrivit comunicatului de presă, direct responsabili șunt președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu.

„Președintele Iohannis, care a girat guvernele de dreapta, și premierul Cîțu care conduce actualul Executiv sunt direct responsabili de politizarea deșănțată și generalizată care se desfășoară sub ochii lor. Se confirmă, astfel, că Dreapta i-a mințit grosolan pe români cu promisiunile din Programul de guvernare, în care se anunța ritos „promovarea unui management performant, depolitizat și integru în companiile de stat”, „autonomia și depolitizarea școlii” sau „depolitizarea funcției publice și stabilirea clară a pozițiilor politice în structura administrativă”, menționează comunicatul de presă.

Fostul șef al CN Poșta Română, Horia Grigorescu, a spus marți că, în prezent, compania națională „gândește, vibrează și respiră liberal”.

„Atunci când am pătruns în companie, era profund roșie. Dacă erau 20% liberali era bine. Vă spun acum cu mândrie, după un an și șase luni cât am fost parte din acea echipă, că azi vorbim de o companie care gândește, vibrează și respiră liberal. Cum? Prin reformele pe care le-am făcut, prin dăruirea și dedicarea zi de zi. Asta trebuie să facem în tot ce înseamnă conducerea și viața partidului nostru!” a declarat Horia Grigorescu, fost șef al Poștei Române.

De asemenea, senatorul PNL Alina Gorghiu, i-a cerut ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, demiterea inspectorului general școlar al județului Argeș pentru că „a dus politicul în școală și elevii în politică, uzând de poziția sa pentru a asigura victoria unui anume lider la PNL Pitești”.