Ciolacu, despre o eventuală candidatură la prezidențiale: Probabilitatea nu am exclus-o niciodată

„E foarte greu când ai atâtea provocări, când sunt atâtea decizii amânate... Suntem într-o dinamică foarte mare să închidem negocierile cu PNRR, cu jaloanele, cu reformele... Eu am venit în această coaliție penitru că am considerat că aceastsă guvernare, după trei ani de rateu, e despre economie și despre reforme. Mi-e greu să stau acum... Nu-mi aduc aminte ca în ultimul timp să stau o oră să mă uit pe Neflix, pentru că ajung un pic cam târziu... Discuția va trebui să o iau împreună cu colegii mei. Nu poți să iei decizii fără cifre. Nu mi-am dorit să fiu nici premier. (...) Nu am avut o proiecție când consilier local la Buzău eram că voi ajunge președintele PSD. Sunt lucruri care trebuie să vină de la sine dacă ele sunt destinate către tine. (...) Probabilitatea (de a candida la prezidențiale - n.r.) nu am exclus-o niciodată”, spune la Realitatea Plus TV Marcel Ciolacu despre o candidatură la alegerile prezidențiale.

El sugerează că PSD nu îl va susține pe Mircea Geoană la prezidențiale.

„Lumea s-a schimbat. Noi toți ne-am schimbat. Noi avem obligația să ținem ritmul cu o dinamică nemaiîntâlnită. (...) Nu poți să vii să ridici pretenții să fii viitorul președinte al României cu niște șmecherii ieftine care se făceau prin 90-96. România are o nouă realitate. Sorin Oprescu a candidat independent, un . om foarte carismatic... a avut 2.75. Societatea românească nu e pregătită încă pentru un președinte independent”, agaugă președintele PSD.

Și liderul PNL, Nicolae Ciucă, a spus că dacă partidul îi va cere, atunci se va înscrie în cursa pentru Palatul Cotroceni.

(sursa: Mediafax)