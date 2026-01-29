PSD și PUSL își unesc forțele în Consiliul General: se formează un grup comun pentru stabilitatea Bucureștiului

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Ian 2026   •   13:54
Consilierii generali ai PSD și PUSL au constituit un grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului București, într-un demers politic menit să asigure susținerea coerentă a proiectelor care răspund intereselor reale ale bucureștenilor.

Noua formulă de colaborare are ca obiectiv principal asigurarea stabilității administrative și promovarea unor soluții concrete pentru problemele majore ale Capitalei, de la infrastructură și termoficare, până la trafic, poluare și calitatea serviciilor publice.

Reprezentanții celor două formațiuni anunță că grupul comun PSD–PUSL va menține un dialog permanent cu cetățenii și cu reprezentanții diferitelor categorii socio-profesionale, astfel încât deciziile adoptate în Consiliul General să reflecte cât mai fidel nevoile reale ale orașului.

Prin această inițiativă, PSD și PUSL transmit un mesaj ferm de responsabilitate și maturitate politică: Bucureștiul are nevoie de coerență, stabilitate și decizii aplicate, nu de blocaje și improvizații.

