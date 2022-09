PSD: Salariile demnitarilor nu vor crește

„Poziția publică a PSD a fost exprimată prin vocea mea, de la tribuna Senatului, inclusiv în ziua votului, când am spus că poziția PSD este că din toată anexa 9 care se referă la indemnizațiile demnitarilor, interesul este ca doar punctul 5 să fie sub incidența votului nostru. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă salariile primarilor, viceprimarilor. De ce ne referim la aceștia? Pentru că de salariile primarilor și viceprimarilor depind toate salariile bugetarilor, celor care lucrează ca funcționari publici în primării. În primăriile mici, în primăriile cu 3.000 de oameni sau sub, salariile au rămas mult în urmă, pentru că ele nu au mai crescut din 2018, timp în care salariile celorlalți bugetari, cum ar fi profesori, cum ar fi alte salarii ale bugetarilor care lucrează pe raza teritorială administrativă a unei primării, poate fi și de oraș, poate fi și de comună, au crescut. Nu considerăm că este echitabil, că este just din punct de vedere social ca anumite categorii de cetățeni, care au salarii mici, cum sunt funcționarii din primării, să fie blocați din 2018, să rămână în urmă, în timp ce alte categorii de bugetari, în decursul acestei perioade, au primit aceste măriri de salarii”, spune Radu Oprea.

El afirmă că majorarea salariilor celorlalți demnitari va fi amânată.

„Această lege funcționează din 2018 și realitatea, faptul concret din fiecare an este că aceste salarii nu au crescut, nu au crescut salariile miniștrilor, n-au crescut salariile demnitarilor, n-au crescut salariile parlamentarilor și nu vor crește, aceasta este poziția PSD. Nu vor crește. Cum se face acest lucru?

Printr-o amânare, printr-o prorogare, care se întâmplă în fiecare an”, adaugă senatorul social-democrat.

El spune că nu se putea vota doar o categorie din anexa cu demnitari.

(sursa: Mediafax)