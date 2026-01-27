PUSL îl avertizează pe primarul general: „Bucureștiul nu se conduce de pe Facebook. Oamenii vor soluții, nu imagine”

Reprezentanții PUSL atrag atenția că proiectele de reorganizare administrativă anunțate recent de Primăria Capitalei nu pot substitui marile proiecte structurale de care Bucureștiul are nevoie urgentă, mai ales în contextul contradicțiilor tot mai evidente privind situația financiară a instituției.

„Orice demers de eficientizare trebuie făcut exclusiv în interesul bucureștenilor, nu ca exercițiu de imagine. În ultimii șase ani, problemele majore ale orașului nu doar că nu au fost rezolvate, ci în multe cazuri s-au agravat”, transmit consilierii generali PUSL.

Formațiunea critică lipsa unei viziuni coerente din partea actualei administrații și semnalează absența dialogului real cu Consiliul General și cu societatea civilă. În opinia umaniștilor, inițiativele minore, dublate de propuneri care riscă să împovăreze suplimentar populația, nu pot înlocui strategia serioasă de care are nevoie Capitala.