PUSL Sector 6 și-a ales echipa de conducere

„Este un moment important pentru noi. Este și un an important pentru noi toți, cei care credem în umanism și ne asumăm un rol important în viața comunității. Am venit cu dorința clară de a construi împreună o cale pentru a pune valorile umaniste în viața celor din jur. Mă încăpâțânez să cred că putem construi împreună o comunitate în Sectorul 6. Mulțumesc pentru votul de încredere, este o mare responsabilitate, dar am convingerea că, alături de președintele executiv Cristian Popescu Piedone, vom face imposibilul posibil și în Sectorul 6”, a spus Bogdan Pintileasa.

La conferință au participat, printre alții, președintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, deputatul Grațiela Gavrilescu, președintele Forului de Conducere Colegială al PUSL, Bogdan Ciucă, vicepreședinte PUSL, Bogdan Jelea, vicepreședinte PUSL, Iulian Cârlogea, vicepreședinte PUSL și lider PUSL Sector 4, George Iorgovan, lider PUSL Sector 1, Liviu Negoiță, liderul PUSL Sector 3, Andrei Câmpean, lider PUSL Tineret, Lavinia Șandru, coordonator comunicare PUSL.

„Partidul Umanist Social Liberal este un partid care vine cu soluții, nu cu gălăgie și manifestări extremiste. Avem un an complicat, dar am convingerea că vom trece cu bine, pentru că avem așa o familie puternică. PUSL atrage atenția încă o dată cu privire la cât de mare este pericolul extremismului, mai ales în actualul context internațional. Este important ca în acest an românilor să le fie redate demnitatea, onoarea și curajul, virtuți pe care trebuie să le regăsim și la cei care ne conduc. Cu lideri nedemni, lipsiți de onoare și fricoși România nu va merge înainte. România va merge înainte cu demnitate, onoare și curaj”, le-a spus Lavinia Șandru celor prezenți.