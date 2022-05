Răfuială pe pagina de Facebook a primarului Sectorului 6 , Ciprian Ciucu, pe marginea locurilor de parcare

Admonestat de o doamnă, în legătură cu acest lucru, la o postare despre proiectele Primăriei, Ciucu a răspuns că, mai întâi, trebuie să-ți asiguri locul de parcare și abia apoi să îți cumperi mașina. Procedura, impusă chiar de Primăria Sectorului 6, este exact pe dos. Ca să poți avea acces la un loc de parcare, trebuie să faci dovada că ai în proprietate o mașină.

„Parcări în Drumul Taberei? Trotuarele se închid, iar mașinile nu pot fi parcate pe balcon. Ordinea logica este soluții, apoi restricții”, i-a scris, ieri, o doamnă pe nume Andreea C. edilului Ciprian Ciucu, la o postare a sa de pe Facebook. Primarul i-a răspuns imediat că „ordinea logică este ca înainte de a vă lua mașina să vă asigurați că aveți unde o parca, nu a o lăsa la întâmplare pe spațiul public. Nu ne mai facem bine cu astfel de mentalități”.

Dialogul contondent a continuat. Doamna în cauză a revenit, precizând: „Pe aceeași logică, să nu mai facem copii dacă nu sunt locuri la grădinițe? Puteți mai mult de atât. Mulți dintre noi avem mașini cumpărate acum 3-4-5 ani, când erau alte reguli. Noile reguli trebuie să țină cont de situația existentă. Nu poți să te prefaci că mașinile acelea nu există. Mulțumesc!”. Iar primarul nu s-a lăsat mai prejos: „Doamnă, sunteți într-o gravă eroare. Statul garantează dreptul la educație, face parte din Drepturile Omului. Nu există dreptul omului la un loc de parcare”.

E cum zice primarul, dar doar că viceversa

Interlocutoarea lui Ciprian Ciucu a ridicat, însă, o chestiune, pe cât de reală, pe atât de incredibilă. Primarul nu cunoaște legea. „Știți măcar cum funcționează lucrurile? Nu poți depune cerere pentru loc de parcare dacă nu ai mașină. Deci cum te asiguri că ai loc de parcare? Nu mai reacționați la primul impuls, vă stricați imaginea”, i-a răspuns Andreea C.

Iar lucrurile exact așa stau. Pe site-ul Primăriei Sectorului 6 sunt publicate condițiile necesare pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant „pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc de parcare de reşedinţă”. Acestea sunt: „să aibă adresa de domiciliu într-un imobil situat în arealul parcării; să înregistreze la Administrația Comercială Sector 6 o cerere tip; să facă dovada prin prezentarea în original a certificatului de înmatriculare, a dreptului de proprietate/ utilizare (în caz leasing) asupra unui autoturism cu ITP valabil”.

„Vorbim la mișto”

Același lucru este constatat de un alt cititor al paginii de facebook a lui Ciucu, care a intervenit în discuție cu următorul comentariu: „Vă rog să-mi indicați procedura prin care îmi pot rezerva un loc de parcare înainte de a cumpăra mașina. O voi urmări întocmai. Ah! Nu se poate? Păi, și de ce vorbim așa la mișto? Locuiesc la aceeași adresa de peste 50 ani. Mașina o am de 16 ani. Și am așteptat 2 ani pentru un loc de parcare. Iar locuri de parcare sunt 16! Pentru 93 de apartamente. Ce mentalitate greșită am avut?

Internauții îi scriu primarului: „Sunteți arogant”. „Nu mai prindeți un al doilea mandat”

„Jurnalul” vă prezintă câteva comentarii ale locuitorilor Sectorului 6 care au participat la discuția online cu edilul Ciprian Ciucu, pe pagina acestuia de socializare. După ce a fost prins că nu știe procedura de acordare a unui loc de parcare, primarul nu a mai răspuns niciunui cititor. În schimb, replicile oamenilor au curs.

„Superb răspuns, clar al doilea mandat nu-l prindeți, eu clar o să vă votez”, scrie cineva. Altcineva comentează că „din păcate, nu puteți condiționa pe cineva să își cumpere sau nu mașina, poate unii își castigă pâinea cu acea mașină, v-ați gândit vreo secundă la acest fapt? Din păcate, cu o asemenea logică nu cred ca veți mai prinde un al doilea mandat ca primar”.

„Unde își parchează angajații Ps6 mașinile de serviciu? Aveți câteodată o aroganță în răspunsuri absolut dezamăgitoare... Treaba dvs. ca primar e să răspundeți nevoilor comunității, nu să puneți cetățenii la punct”, îl apostrofează alt internaut.

Concluzia o pune un cetățean care scrie: „Bă, voi sunteți nebuni.... Unde dracu’ s-a ajuns, mă, să restricționeze primarul achiziționarea de mașini? Am mașina de când mă știu, iar în Drumul Taberei nu ai unde parca”.