Ramona Ioana Bruynseels: Vaccinarea obligatorie este un pericol pentru democrație. Oamenii trebuie să fie informați corect și să decidă singuri

În timp ce vaccinarea este un proces firesc, vaccinarea obligatorie reprezintă un mare pericol pentru democrație, pentru drepturile și libertățile cetățenilor, spune Ramona Ioana Bruynseels, vicepreședinte al PPU (social-liberal).

„Nu sunt împotriva vaccinării, dar sunt împotriva vaccinării obligatorii. Nu are nimeni voie să decidă pe corpul nostru, pe sănătatea noastră. Este un mare pericol pentru democrația din România. În mod pașnic și legal trebuie să ne exprimăm opinia”, afirmă liderul umanist într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare.

Ramona Ioana Bruynseels face un apel către avocați, medici și jurnaliști pentru a apăra cu mijloace legale drepturile cetățenești și să-i informeze corect pe români, atât în ceea ce privește avantajele vaccinului, cât și potențialele riscuri, astfel încât deciziile pe care le iau oamenii să fie bine informate.

„Apelul meu se adresează în special avocaților, doctorilor și jurnaliștilor. Nu îndemn la violență, îndemn la apărarea drepturilor noastre pe cale legală. Să-i lovim unde îi doare. Doamnelor și domnilor avocați, dacă considerați că se fac încălcări ale drepturilor noastre, vă îndemn să acționați. Atacați în instanță deciziile guvernului, faceți opinii juridice. Doamnelor și domnilor doctori, ieșiți pe paginile voastre și spuneți ce credeți cu adevărat despre vaccinare. Dragi jurnaliști, scrieți și vorbiți despre ce se întâmplă. Arătați oamenilor avantajele și riscurile vaccinării. Dragi prieteni, nu lăsați ca supărarea și revolta să se transforme în violență. România nu are nevoie de scandal, are nevoie să fim uniți, să acționăm cu inteligență și cu drag unii față de alții și de țară”, transmite Ramona Ioana Bruynseels.