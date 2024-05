Rareș Bogdan: Niciun sondaj de opinie nu ne mai coboară sub 25%

„În urmă cu doi, când președintele Ciucă a preluat PNL, partidul era într-o situație extrem de critică, dificilă, după un festival al democrației care a fost mai dur decât bătăliile cu PSD, PDSR, USR, și toate forțele. Nu au reușit să ne creeze atâtea probleme decât atunci când ne-am bătut noi între noi, pentru că, fiind foarte puternici, arăta ca o bătălie gigantică. Sper să nu se mai întâmple niciodată acest lucru și festivalul dmeocrației de atunci, să fie uitat definitiv pentru istoria viitorului”, spune Rareș Bogdan.

El afirmă că în urmă cu doi ani PNL era creditat în sondajele de opinie cu 14%.

„Astăzi, vă informează un om care are acces la toate sondajele și care primește la două-trei zile sondaje, că niciun sondaj de opinie nu ne mai coboară sub 25%, și dacă bunul Dumnezeu ne ajută, vom face un scor exact dublu față de momentul de acum doi ani de zile. Dar pentru asta, vă rog un singur lucru, nu vă odihniți deloc. Dormiți cinci-șase ore pe noapte, umblați și faceți campanie pentru primari, pentru listele de consilieri, pentru Costel Alexe, să aibă o victorie și să zdrobească contracandidații, pentru Mihai Chirica, să se înscăuneze din nou ca un primar al Iașului meritos. Doar cu ajutorul dvs putem acest lucru, oricât de mult am vorbi noi, liderii naționali, de la București sau din orice altă parte”, adaugă Bogdan.

„Dacă ne mobilizăm și în aceste 30 de zile facem ce trebuie, vom câștiga alegerile în acest moment, pe data de 9 iunie, dar trebuie să muncim pentru asta, trebuie să credem în asta”, a subliniat Rareș Bogdan.

El a adăugat că apoi urmează doar trei zile de odihnă și vor intra în ”cea mai importantă campanie”.

„Nu avem vară, nu avem vacanță, ne pupăm copiii, soțiile și la luptă. Lupta se dă pe data de 15 septembrie. O nouă etapă pentru România. 29 septembrie, vot. Nu dormim, numărăm și pe 30 anunțăm președintele României care trebuie să fie tot un liberal, exact cum am avut în ultimii 10 ani de zile, pe președintele Nicolae Ciucă”, încheie prim-vicepreședintele PNL.

(sursa: Mediafax)