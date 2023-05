Lider PNL, critici pentru miniștrii PSD: n-au găsit bani pentru dascăli, nu i-au căutat unde trebuie

Liderul liberal s-a referit la pensiile speciale și la indemnizațiile acordate membrilor consiliilor de administrație de la companiile statului.

„Dacă miniștrii de la Finanțe și Muncă n-au găsit bani pentru dascăli, adică oamenii de la care avem pretenția să mobileze bine mințile copiilor noștri, înseamnă că nu i-au căutat unde trebuie. Nu poți să-ți întorci buzunarele pe dos și să spui „sunt goale”, atâta vreme cât plătești ditamai pensiile speciale sau indemnizații de mii de euro unor membri ai consiliilor de administrație de la companii ale statului - ca să dau doar două exemple, dar lista e tare lungă”, a scris Rareș Bogdan pe rețeaua de socializare.

Rareș Bogdan a analizat și cifrele despre care se discută în cadrul negocierilor oferind exemple din alte țări europene.

„Profesorii par dispuși să accepte o dublare a primei de compensare salarială de la 1000 de lei la 2000 lei, plus o primă de carieră didactică mărita de la 1500 de lei la 2000/2500 de lei, adica 4.000/4.500 de lei pentru cei 280.000 plus 50.000 de profesori din România, plătibili în doua rate, în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2023. Pentru cei care afirmă ca o astfel de modalitate de plată ar fi jignitoare, iată câteva exemple din Europa: Indemnizații aferente altor sarcini și responsabilități sunt în Croația, Italia, Muntenegru, Lituania, Letonia, Norvegia. Indemnizații legate de calificări, pregătire și performanță - Franța, Croația, Muntenegru, Italia; Alocație aferentă condițiilor de predare în Franța; Alocații/plăți suplimentare/compensații financiare bazate pe alte criterii - Bulgaria, Franța, Croația, Polonia. În aceste țări nu e jignitor, deci foarte probabil nici in România nu este”, a mai scris Bogdan pe Facebook.

Profesorii cer garanții legate de Legea Salarizării Unitare, astfel încât venitul minim brut al unui debutant să fie cuantumul venitului mediu actual, adică 6.789 lei brut. În România sunt 18.000 de profesori debutanți, iar impactul bugetar va fi semnificativ..

„De ce se sperie Guvernul? Vă spun eu! Nu de impactul din acest an, mai ales că pentru acest an putem spera și la obținerea a jumătate din suma totală din bani europeni!!. Ceea ce ii sperie pe cei de azi, dar mai ales pe cei ce vor veni odată cu“rotatia cadrelor”, este impactul bugetar pe 2024, care pare că ar duce spre 12/15 miliarde și ar crea o problemă cu ținta de deficit”, a precizat Rareș Bogdan.

Liderii profesorilor s-au întâlnit marți cu președintele Klaus Iohannis care le-a promis că se va implica pentru încheierea unui acord privind aplicarea grilei de salarizare în forma convenită cu Ministerul Educației. Greva va continua și miercuri, au mai spus liderii de sindicat, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Pe parcursul serii, în urma discuțiilor cu membrii de sindicat, liderii vor anunța dacă școlile se vor redeschide săptămâna viitoare, după minivacanța de 1 iunie și Rusalii.

(sursa: Mediafax)