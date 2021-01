Rareș Bogdan spune că ministrul Sănătății ar fi trebuit să ceară demiterea urgentă a șefului Spitalului Orășenesc din Corabia

Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a afirmat că ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, trebuia să ceară primarului din Corabia demiterea urgentă a șefului Spitalului Orășenesc din Corabia după apariția imaginilor cu bătrânul căzut pe holul spitalului care cerea ajutorul.

„Nu am nicio intenţie de a mă certa cu cineva, cu atât mai puţin cu Vlad, am încercat să fiu cât se poate de civilizat, prietenos şi constructiv. Doresc doar să nu eşuăm. Să răspundem la aşteptările imense ale oamenilor minţiţi şi dezamăgiţi în ultimii 75 de ani, adică de trei generaţii. Ce puteai să faci în plus, Vlad? (...) Să ieşi public şi să-i ceri primarului din Corabia să-l demită urgent pe şeful Spitalului Orăşenesc. Să ceri tu, prietene, să-şi dea demisia, dacă mai are un dram de onoare acel medic", a scris Rareş Bogdan, marţi, pe Facebook.

Europarlamentarul a precizat că în cazul în care legea nu este bună, aceasta trebuie schimbată, mai ales în contextul în care există majoritate parlamentară.

„Știu, trebuie respectată legea. Dacă nu e bună, schimb-o! Cere urgent schimbarea ei. Avem majoritate PNL-USR-Plus-UDMR/Minorități exact pentru a corecta nenorocirile care au putrezit speranța oamenilor, i-au alungat din România, i-au înnebunit. Sunt convins chiar ca in fata umor propuneri corecte, vom avea și sprijinul altor parlamentari, indiferent de partid.”, a mai scris acesta.

De asemenea, Rareș Bogdan a afirmat că ministrul Sănătății nu ar fi trebuit să trimită un control al DSP, ci să trimită Corpul de control pentru o evaluare de fond.

„Fondul problemei trebuie verificat. Adică: există proceduri de primire și pentru triajul pacienților, de evaluare, internare etc? Există un management al calității în spitalul acela, sau e doar o glumă de care râd toți, în zilele de leafă? Există un responsabil de urmărire a actului medical? Toate astea rezultă la un control de fond. Nu știai? Ei, acum știi! Spor! Am încredere ca vei face treaba buna. Ca sa fie extrem de clar, la fel voi acționa și in cazul unor colegi de-ai lui Vlad din Cabinetul Citu. Indiferent de partid. Inclusiv PNL, adică partidul din care fac parte. Tocmai pentru ca am tăcut și am vorbit între noi timp de 1 an, fără a ieși prea mult in spațiul public am ajuns unde am ajuns dupa ultimul an de guvernare liberală. Nu am spus și nu am atras atentia suficient de puternic atunci când lucrurile, au derapat, au dezamăgit, nu au mers sau au fost abordate superficial sau greșit.”, a mai scris europarlamentarul.