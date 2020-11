Rectificarea bugetară urmează să fie aprobată în ședința de Guvern de luni

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de luni, proiectele de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat.

Florin Cîțu a prezentat a treia rectificare bugetară din acest an, în ultima ședință de Guvern. Principalii parametri ai acestei rectificări sunt reprezentați de o creștere a deficitului bugetar de la 8,9% din PIB la 9,1%, adică 96 miliarde lei.

„În şedinţa de Guvern din această seară (n.r. - miercuri) am prezentat în primă lectură a treia rectificare de anul acesta. Prin această rectificare se asigură finanţarea necesară în domeniul sănătăţii, asistenţei sociale şi educaţiei şi în acelaşi timp asigurăm continuarea investiţiilor. În acest an sunt estimate la 55 miliarde lei o creştere faţă de bugetul iniţial cu 4,5 miliarde. Am avut execuţia la 10 luni şi este cea mai bună din ultimii 10 ani: 35,4 miliarde lei, mai mult decât s-a cheltuit în tot anul 2016, în tot anul 2017 şi în tot anul 2018. De aceea continuăm investiţiile şi această rectificare asigură resursele necesare", a spus ministrul Finanţelor, la finalul şedinţei de Guvern.

Pe agenda şedinţei Executivului de luni figurează şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României.

În plus, pe agenda Guvernului se mai află și un proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reamenajare şi dotare - Corpul B3 al Palatului Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, Municipiul Bucureşti".

Printr-un alt proiect de hotărâre, Executivul va aproba scoaterea din rezervele de stat a 8 construcţii uşoare din elemente modulate şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei împotriva COVID-19, prin amenajarea a două puncte de triaj epidemiologic pentru unităţile spitaliceşti din judeţul Cluj.