Rodeanu: O armată a României puternică nu înseamnă neapărat una numeroasă, ci una modernă

„Nu este o întâlnire singulară. Este anunţată de acum mai mult de o săptămână. E o întâlnire periodică pentru ca această instituţie, Ministerul Apărării Naţionale, să pună toţi parlamentarii, deputaţi şi senatori, cei care fac parte din comisie de apărare şi ordine publică şi siguranţă naţională, la punct cu evoluţia regională şi strategică cu care se confruntă România. Deci, este o întâlnire care este în siajul mai multor astfel de întâlniri, astfel ca noi să cunoaştem exact problemele şi evoluţia conflictului din Ucraina şi toate aceste lucruri care ţin de această poveste”, a precizat Rodeanu, vicepreședintele Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaţilor

El a fost întrebat luni, la Parlament, dacă această întâlnire are legătură cu afirmaţiile şefului Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, privind necesitatea pregătirii populaţiei pentru apărare.

„Programul rezervistului voluntar funcţionează şi a trecut prin Parlament din 2018. Sunt mii de români care, în momentul de faţă, sunt rezervişti voluntari. Că nu a funcţionat la o eficienţă deosebită este pentru că şi resursele statului au fost unele care nu au prioritizat acest lucru, dar (...) conform legii existente în România şi iniţiată în 2018, trecută în primă formă de Parlament atunci şi cred că modificată acum un an şi jumătate, rezervistul voluntar înseamnă că faci un stagiu de pregătire, nu pleci, eşti învoit de la jobul tău, angajatorul este obligat să-ţi protejeze locul de muncă, după această pregătire te întorci înapoi şi lucrezi acasă, în familie, fără niciun fel de problemă, acolo rămâi pe tot restul anului, cu excepţia scurtelor perioade în care MApN-ul te cheamă la o reconfirmare a experienţei tale în zona aceasta. Pentru toate acestea există o remuneraţie pentru persoanele respective. Asta i-a încântat foarte mult pe români, pentru că, pe lângă jobul pe care îl au, primesc şi o remuneraţie care cred că a depăşit undeva 900 lei pe lună, indiferent că stau în pregătire sau stau la locul de muncă pe care îl au”, menționează Bogdan Rodeanu.

Rodeanu precizează că nu este vorba de reintroducerea stagiului militar obligatoriu.

„României nu-i trebuie carne de tun. România, ca să aibă o armată modernă, în ea trebuie să investeşti, iar noi nu investim în momentul de faţă. În fiecare an, de ani de zile, am alocat câte 2% pentru bugetul de Apărare, dar niciodată nu s-a atins acest prag, niciodată n-am cheltuit aceşti bani. Mai grav este ce s-a întâmplat anul trecut. Am alocat 2,5% din PIB şi am cheltuit mai puţin decât în ceilalţi ani. De ce oare? Pentru că, în august, spuneam că nu avem bani pentru programul de corvete, peste un miliard de euro, iar cu o lună mai târziu plecau un miliard şi jumătate din bugetul MApN-ului către Fondul de rezervă al Guvernului. Mai mult de 10% din bugetul Ministerului Apărării a plecat în Fondul de rezervă al Guvernului fără niciun fel de rectificare bugetară, iar noi, ca parlamentari, am aflat în decembrie", a transmis parlamentarul USR.

În opinia sa, ”o armată a României puternică nu înseamnă neapărat o armată a României numeroasă, ci înseamnă o armată a României modernă, cu echipamente moderne integrate cu cele ale aliaţilor”

(sursa: Mediafax)