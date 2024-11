Primăria lui Nicușor Dan dă 35.000 de euro pe pixuri, căni și carnețele „de protocol”

Instituția condusă de Nicușor Dan vrea să dea peste 35.000 de euro pe 2.000 de pixuri, 600 de carduri de memorie externă, 1.800 de sacoșe din material textil, 1.800 de căni, 1.800 de suporturi pentru telefoane mobile, 600 de baterii externe, 1.800 de blocuri de notițe și 600 de încărcătoare wireless, toate personalizate cu stema Primăriei Capitalei și inscripționate cu textul „Primăria Municipiului București”. Ofertele se vor deschide cu șase zile înaintea referendumului local organizat duminică, odată cu primul tur al prezidențialelor.

Arsenal de propagandă instituțională, achiziționat în săptămâna alegerilor. Din caietul de sarcini nu rezultă care este necesitatea acestor cumpărături

Ideea acestor achiziții interesante le-a venit funcționarilor din subordinea primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, după ce s-a bătut în cuie organizarea referendumului local odată cu primul tur al alegerilor prezidențiale. Mai exact, Primăria Municipiului București a publicat, la data de 7 noiembrie 2024, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț potrivit căruia dorește să achiziționeze materiale cu uz de protocol personalizate, constând în „produse informative și de promovare”.

Concret, din anunțul de participare publicat, rezultă că Primăria Municipiului București este în căutarea de pixuri personalizate, de carduri de memorie externă personalizate, de sacoșe din material textil personalizate, de căni personalizate, de suporturi pentru telefoane mobile personalizate, de blocuri de notițe personalizate și de încărcătoare wireless personalizate.

Important de precizat în legătură cu această intenție de achiziție este faptul că autoritatea contractantă specifică faptul că termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări este de zece zile.

Afacerea costă 35.700 de euro

Pentru această dotare intempestivă cu „materiale de uz de protocol personalizate”, primăria condusă de Nicușor Dan menționează că pune la bătaie un buget care se ridică la nu mai puțin decât 147.012 lei fără TVA, respectiv la 174.844,28 de lei cu TVA inclusă (35.702,9 euro).

De asemenea, în vederea atribuirii contractului sau contractelor de achiziție publică, autoritatea contractantă mai face cunoscut faptul că va organiza o procedură simplificată de selecție de oferte, impunând drept criteriu de atribuire prețul cel mai scăzut.

Astăzi, 18 noiembrie 2024, la ora 15.00, ofertele urmează să fie deschise. Practic, achiziția urmează a fi derulată cu șase zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale de duminică, atunci când va fi organizat și referendumul local, în București, mult dorit de Nicușor Dan.

Primăria lui Nicușor Dan vrea, astfel, să intre în posesia a 2.000 de pixuri personalizate cu uz de protocol. Aceste pixuri trebuie să fie confecționate din aluminiu, cu deschidere prin apăsare sau prin semirotire, să folosească pastă de culoare albastră, să fie de culoare albă, iar pe fiecare pix să se imprime stema Primăriei Municipiului București și textul „Primăria Municipiului București”.

Municipalitatea vrea, în același timp, să intre în posesia a 600 de carduri de memorie externă personalizate, cu uz de protocol. Aceste carduri trebuie să aibă interfața suportată USB 3.0, cu o capacitate de stocare de 32 GB, de culoare albă. Pe fiecare card de memorie externă se va imprima stema Primăriei Municipiului București și textul „Primăria Municipiului București”.

În contract mai intră și 1.800 de sacoșe din material textile personalizate, cu uz de protocol. Aceste sacoșe trebuie să fie confecționate din material textil, cu greutatea de 180 de grame pe metrul pătrat, cu dimensiunile de 38 de centimetri lățime și 48 de centimetri înălțime, cu mânere lungi de 70 de centimetri, întărite prin cusătură, de culoare crem, imprimate pe o singură parte. Pe sacoșă se va imprima stema Primăriei Capitalei și textul „Primăria Municipiului București”.

Căni, baterii externe, bloc-notess-uri și încărcătoare wireless

Lucrurile nu se opresc aici. Instituția condusă de Nicușor Dan intenționează să intre rapid în posesia a 1.800 de căni personalizate, cu uz de protocol. Acestea trebuie să fie fabricate din material ceramic, de culoare albă, cu capacitatea de 300 de mililitri fiecare, ambalate în cutii individuale. Pe fiecare astfel de cană se vor imprima stema Primăriei Capitalei și textul „Primăria Municipiului București”.

O altă achiziție aferentă acestei afaceri constă în 1.800 de suporturi pentru telefoane mobile personalizate, cu uz de protocol. Acestea vor fi fabricate din bambus, mobile ergonomic, ambalate individual, iar pe fiecare astfel de suport de telefon mobil se va imprima stema Primăriei Capitalei și textul „Primăria Municipiului București”. La acestea se adaugă 600 de baterii externe personalizate, cu uz de protocol, cu capacitatea de 4.000 mAh, din aluminiu, de culoare argintie, cu indicator al nivelului de încărcare și cu cablu de alimentare. Pe fiecare baterie externă se va imprima stema Primăriei Municipiului București și textul „Primăria Municipiului București”.

Mai departe, vorbim despre 1.900 de blocuri de notițe personalizate, cu uz de protocol, confecționate din carton rigid, cu 100 de file albe simple, cu notițe adezive de diferite culori și dimensiuni. Coperțile vor fi de culoare neagră, iar blocurile de notițe vor fi ambalate individual. Pe fiecare astfel de bloc de notițe se va imprima stema Primăriei Municipiului București și textul „Primăria Municipiului București”. Iar ultima categorie de produse cerută se referă la 600 de încărcătoare wireless personalizate, cu uz de protocol, fabricate din material antiderapant, de culoare albă, cu tip de încărcare wireless, ambalate individual. Ca și în cazul celorlalte produse, pe fiecare încărcător wireless se va imprima stema Primăriei Capitalei și textul „Primăria Municipiului București”.

Cumpărături la final de campanie electorală

Din caietul de sarcini pus la dispoziție, Primăria Capitalei nu precizează motivul pentru care are nevoie de aceste obiecte promoționale personalizate. Însă, ca o coincidență, așa cum am arătat mai sus, această achiziție are loc în săptămâna la finalul căreia Primăria Capitalei organizează referendumul local în București, folosind infrastructura electorală pusă la dispoziție de Guvern pentru primul tur al alegerilor prezidențiale.

Reamintim că, la acest referendum, Primăria Capitalei pune cetățenilor bucureșteni care se vor prezenta la urne două întrebări, din care una - dacă sunt de acord ca repartizarea între Primăria Capitalei și Primăriile de Sector a veniturilor provenite din impozitele și taxele colectate de la bucureșteni să fie decisă de Consiliul General al Municipiului București, iar cea de-a doua - dacă sunt de acord ca primarul general al Capitalei să fie singurul care să emită, pentru tot Bucureștiul, autorizațiile de construire, luând, astfel, această prerogativă primarilor de sector.

Ca să fie validat acest referendum, trebuie să se prezinte la el 30% din populația cu drept de vot înregistrată în listele electorale permanente din Capitală. Referendumul este consultativ și nu creează obligații juridice pentru Guvern sau Parlament.