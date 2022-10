„Scandalul fotografiilor nud” lasă PSD fără încă un parlamentar

Liderii actuali ai PSD par să fie urmăriți de ghinion. Mai întâi a fost scandalul cu Dumitru Coarnă, acum este cel cu Aurel Bălășoiu. A izbucnit sâmbătă seara, atunci când pe pagina Partidului Social Democrat a fost postat un comunicat în care era anunțată excluderea lui Bălășoiu și faptul că partidul se așteaptă ca el să își dea urgent demisia din funcția de deputat. Scandalul a continuat imediat cu imagini ce au fost publicate în presă. În fotografii sunt doi barbați care apar goi într-o cameră cu un pat și o canapea. Unul dintre ei ar fi Aurel Bălășoiu. Celălalt, un tânăr despre care sursele noastre spun că este escortă de lux. „Tânărul este escortă de lux pentru gay sau persoane bisexuale și pentru cupluri. Are 23 de ani și legătură cu biserica. Și domnul Bălășoiu este, de altfel, un apropiat al vieții bisericești. A absolvit Teologia și chiar are legături strânse cu episcopi din țară. Eu, la rândul meu, fac parte din sistemul bisericesc și l-am avertizat pe deputat că nu este bine ce face și că ar trebui să se pocăiască. Nu intră, însă, sub incidența penală gestul dumnealui”, ne-a dezvăluit un cunoscut al deputatului, dar și al tânărului care apare în fotografii. Partidul a luat foc imediat.

Bălășoiu neagă că ar fi avut relații homosexuale

Trezit în doar câteva ore fără susținere politică și cu imaginea tăvălită în întreg spațiul public, deputatul Aurel Bălășoiu susține că nu a greșit cu nimic. Și că doar a fost anunțat de excludere fără să se poată apăra în vreun fel. Contactat de Jurnalul, iată ce a spus parlamentarul: „Cum ați văzut dumneavoastră fotografiile și acuzațiile, le-am văzut și eu. Le-am privit, le-am studiat, nu sunt vinovat, drept dovadă că așteptăm soluția care va fi. Dacă nu știi nimic ce e în spate, absolut nu poți să vorbești. Nu mă caracterizează și nu sunt eu în fotografii. Nu cred și nu cunosc ceea ce se spune despre minor, am familie, am copii, am nepoți, cine mă cunoaște mă știe. Restul rostogolește ceea ce a apărut. La reacția pe care a avut-o PSD-ul nu am ce comenta, nu am fost la fața locului când s-a dat decizia și nu era normal. Oricum, nu puteam impune eu o altă decizie contra dumnealor. Să se dovedească faptul că sunt obligat să îmi dau demisia din Parlament! Nu îl cunosc pe tânărul din imagini. Nu era copil minor acolo, lăsăm lucrurile să meargă. Dacă eram la Constanța la nudiști acolo și stăteam lângă un bărbat, se întâmpla ceva? Sunt absolvent de Teologie și nu aș îndrăzni să vorbesc la adresa altuia cum nici altul nu ar trebui să vorbească la adresa mea. Nu am fost avertizat, nici amenințat. Nu au existat bărbați care să fi încercat să mă cucerească. Comunitatea mă știe. Ne aflăm într-un ciclu urât, rostogolit.”

Primarul care și-a făcut fiul primar

Despre Aurel Bălășoiu, ca parlamentar, nu se știu multe. De altfel, nu a avut inițiative răsunătoare. Este la primul mandat după ce ani la rând a fost primar la Rociu. Și acum, în comună, oamenii îi spun tot „domnul primar”. Și mai e și epitrop al bisericii din localitate, acolo unde preotul spune că mergea la slujbe, dar și la spovedanie și împărtășanie. Când a candidat la alegerile parlamentare, pe listă la primărie a apărut fiul lui, Victor Bălășoiu, care a și câștigat.

„La reacția pe care a avut-o PSD-ul nu am ce comenta, nu am fost la fața locului când s-a dat decizia și nu era normal. Oricum, nu puteam impune eu o altă decizie contra dumnealor. Să se dovedească faptul că sunt obligat să îmi dau demisia din Parlament!”- Aurel Bălășoiu

