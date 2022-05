Scandalul vaccinurilor a stat la baza căderii guvernului Cîțu

Deși Ministerul Sănătății era condus de membrii USR-PLUS, exact ei au fost cei care au cerut Direcției Naționale Anticorupție (DNA) să-l ancheteze pe premier pentru contractarea unui număr prea mare de doze. Apoi s-a descoperit că exact cei doi miniștri ai USR-PLUS au omis mai multe lucruri: să ceară cât era nevoie, dar și să accepte bani de la Uniunea Europeană pentru achiziționarea vaccinurilor, apoi s-a descoperit că exact în luna mai 2021, fostul ministru al Sănătății a omis și să refuze 39 de milioane de doze, nerăspunzând la întrebările transmise de UE, la fel ca în cazul refuzului fondurilor europene pentru achiziționarea lor.

La nivelul Parlamentului European, scandalul legat de contractarea dozelor de vaccin pentru fiecare țară a-nceput în ianuarie 2021. S-a spus că vaccinurile prinse în contractul-cadru inițial vor mai fi cumpărate de state doar dacă există obligativitatea achiziției. Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat, în septembrie 2021, că a înregistrat un dosar penal privind modalitatea prin care România a achiziționat dozele de vaccinuri anti-COVID, de la începutul campaniei de vaccinare și până în prezent. Urmărirea penală a-nceput pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, in rem, după ce chiar USR-PLUS, care a condus Ministerul Sănătății, a sesizat că 120 de milioane de doze pentru România este o comandă care depășește de câteva ori populația - chiar și dacă luăm în considerare recensământul din 2011, în lipsa altor date actualizate.

Strategie asumată de UE

Fostul premier Florin Cîţu, împotriva căruia s-a îndreptat plângerea penală a USR-PLUS, a explicat că, de fapt România nu a cumpărat 120 de milioane de doze de vaccin anti-COVID, acestea fiind doar comandate în baza unei strategii asumate la nivelul Uniuni Europene care permite, în funcţie de situaţie, şi revânzarea sau donarea lor. „Nu le-am cumpărat. Sunt comandă. Strategia de a cumpăra vaccin este asumată la nivelul întregii Uniunii Europene. Toată lumea are aceeaşi strategie, toate ţările merg pe aceeaşi direcţie. Strategia a fost iniţial făcută de Comisia Europeană, luând în calculul şi acest sistem de revânzare a vaccinului sau donaţii pentru alte ţări. Deci, este o strategie în care noi am luat parte. Dacă nu participam la această strategie, poate că n-am fi avut vaccin la fel de repede. Nu le-am cumpărat, sunt comandate aceste doze şi nu sunt pentru un an, sunt pentru mai mulţi ani. Pentru că de la început s-a ştiut clar că pandemia poate nu trece în primul an şi poate e nevoie de doze pe următorii ani. Aceste doze sunt şi pe anul viitor. Vom vedea care este factura finală atunci când le vom plăti. Multe dintre ele le-am vândut, preţul a mai scăzut la unele dintre ele. Deci, nu există un cost fix la început. În primul rând, se face comanda şi apoi avem şi factura”, a declarat Cîţu, în iulie 2021, imediat după ce au fost lansate acuzațiile de fraudă la adresa lui.

Au uitat să citească e-mail-ul

După scandalul dosarului penal au urmat donații și revânzări, dar și distrugerea dozelor expirate, în România. Abia spre sfârșitul lunii februarie, anul acesta, s-a pus problema reorganizării, după ce s-a constatat că nimeni nu a ținut cont de necesitatea de a administra mai întâi primele vaccinuri care au ajuns în țară, pentru a nu se ajunge la distrugerea celor cu termen de valabilitate depășit. Campania de vaccinare a fost considerată de mulți un fiasco, tocmai pentru că autoritățile au dat informații contradictorii, s-au bâlbâit permanent și au refuzat să răspundă la întrebări, acuzându-i de „fake news” chiar și pe cei care au cerut explicații. În plus, și recensământul populației se face abia acum, deși totul a fost calculat și raportat la datele vechi de 11 ani, astfel încât nu se știe nici astăzi pe ce s-au bazat autoritățile și specialiștii când au luat decizii corelate cu numărul de locuitori. Iar luna trecută, actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat, în legătură cu achiziția de vaccinuri anti-COVID, că nu știe ce vom face cu ele, pentru că România a achiziționat cantități foarte mari, care depășesc mult capacitatea de stocare. Aproximativ 6,5 milioane de doze primite de țara noastră în ianuarie și februarie au fost vândute în Germania și Ungaria, însă România s-a angajat să cumpere în 2022 și 2023 aproape 39 de milioane de doze. Rafila a explicat că Ministerul Sănătăţii a avut posibilitatea, anul trecut, să refuze achiziţia celor 39 de milioane de doze, dar ministrul USR-PLUS de atunci a uitat să răspundă la e-mail. Era exact acum un an, în mai 2021, când începea scandalul, prin acuzațiile lansate la adresa premierului Cîțu. „Dar să nu uităm că din contractele din anul 2021 mai sunt multe milioane de doze de vaccin de livrat de la ceilalţi producători pentru care nu există capacitate de stocare în România şi am avut discuţii cu Comisia Europeană, încercăm să găsim o soluţie, pentru că dacă nu ai capacitatea de stocare vă daţi seama că nu le poţi păstra nici măcar în interiorul zonelor de valabilitate”, a mai spus Alexandru Rafila.

Nu mai putem nici măcar să le donăm

România poate acum doar să vândă sau să doneze aceste zeci de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID. Dar tot ministrul Rafila a explicat că scade probabilitatea de a putea vinde sau chiar de a dona aceste doze în continuare, în contextul în care interesul pentru vaccinarea anti-COVID a scăzut. Rafila a mai spus că România a-ncercat, recent, să doneze 1,1 milioane de doze, dar beneficiarii încă nu şi-au manifestat interesul să le primească. Astfel, situația, creată chiar de membrii USR-PLUS care au condus Ministerul Sănătății, a devenit greu de gestionat pentru România, pentru că acum suntem buni de plată. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că Ministerul Sănătății a avut opțiunea să renunțe la unele achiziții de vaccinuri, dar nimeni nu a luat această decizie, iar explicația este hilară: nu a răspuns nimeni la e-mail-urile transmise de Comisia Europeană, drept pentru care s-a considerat că România a acceptat, tacit, să cumpere în continuare cantitățile colosale de vaccinuri inutile. Acuzat în continuare pentru situația creată, Florin Cîțu se apără, arătând că respectiva comandă a fost făcută de Ministerul Sănătăţii şi plătită de Ministerul Finanţelor, menţionând că pot fi analizate aceste contracte, aşa cum ar trebui văzute şi cele privind „iertări de datori”, deoarece în acest caz el ar vedea un conflict de interese. Recent, și preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a solicitat o anchetă privind achiziţia vaccinurilor anti-COVID în 2021.

Banii se duceau către Comisia Europeană şi începem cu Ursula von der Leyen, trebuie să o întrebăm pe ea cum a făcut contractele. Dar eu aş vrea, pentru români, să ştim de ce iertăm 100 de milioane de lei. Când nu avem bani la buget, iertăm datorii de 100 de milioane de lei, după ce am mai iertat în trecut.

Florin Cîţu

Fostul premier Florin Cîțu a explicat că Ministerul Sănătăţii şi cel al Finanţelor ar fi putut să nu facă aceste comenzi de vaccinuri şi, respectiv, să nu facă plata.