Secretarul de stat PSD, lăsat fără atribuții de ministrul Educației, repus în drepturi la cererea lui Ciolacu

Lixandru a anunțat miercuri, pe Facebook, că i-au fost retrase atribuţiile printr-un ordin de ministru pentru că a criticat legile educației.

„Ceea ce ne dorim cu toții este o dezbatere reală! Pentru un delict de opinie, azi (miercuri - n.r.) mi s-au retras atribuțiile... Perspectiva PSD asupra Legilor Educației este că sunt proiecte mult prea importante ce trebuie dezbătute temeinic, pe îndelete! PSD va pune în discuția Coaliției stabilirea unui calendar extins de analiză publică și adoptare. Timp este suficient, jalonul PNRR privind Legile Educației are termen trimestrul 3 al acestui an; în plus, inclusiv Comisia Europeană recomandă ca proiectele care cuprind reforme sistemice, deci și cele privind Legea Educației, să nu fie grăbite pentru încadrarea în termen, ci să fie calitativ pregătite/finalizate până la data depunerii cererii de plată, respectiv până în martie 2024”, a scris, pe Facebook, Florin Lixandru.

Potrivit secretarului de stat din Ministerul Educației, PSD are 4 obiective esențiale, strategice, de mare importanță pentru copii și părinți, în privința proiectelor Legilor Educației. este vorba de acces neîngrădit la educație pentru toți copiii; combaterea abandonului școlar; importanța pregătirii viitoarei forțe de muncă, respectiv calificarea în funcție de cerințele pieței muncii și dezvoltarea after-school-ului pentru sprijinirea părinților care muncesc.

În ședința coaliției, liderul PSD Marcel Ciolacu a cerut ca Florin Lixandru, lăsat fără atribuții de ministrul Ligia Deca, să fie repus în drepturi.

Ligia Deca a spus despre Florin Lixandru că îi schimbă atribuțiile și va avea o discuție de acum înainte ca echipa ministerială să aibă același mesaj, cel agreat în coaliție, potrivit unor surse politice.

(sursa: Mediafax)