Șeful Grupului de Comunicare Strategică, răspuns la acuzațiile PSD: „Este o bazaconie!”

Foto: Facebook

Șeful Grupului de Comunicare Strategică, Andi Manciu, consideră o bazaconie acuzația PSD privind o posibilă candidatura a sa la alegerile parlamentare. De asemenea, el susține că că nu și-a falsificat diploma de licență și că nu este licențiat.

Reacția lui Andi Manciu a apărut după ce reprezentanții PSD l-au acuzat pe Facebook că și-a falsificat diploma de licență, cerându-i demisia din fruntea Grupului de Comunicare Strategică.

„Consilierul de stat, Andi Manciu, cel pus de premierul Orban în fruntea Grupului de Comunicare Strategică, entitatea obscură care hotărăște destinul românilor în plină pandemie, este un falsificator de duzină! Datele oficiale publicate astăzi demonstrează că Manciu, care are statut de înalt demnitar, și-a contrafăcut studiile, inventând pur și simplu o diplomă de licență. În fața acestei ilegalități flagrante la vârful statului, în orice țară civilizată a Europei un asemenea scandal ar genera imediat anchetarea și, simultan, retragerea celui vinovat din spațiul public. În plus, ar necesita un gest de responsabilitatea politică al șefului său direct, premierul României, fiindcă Ludovic Orban a pus un falsificator să gestioneze datele strategice despre pandemie, informații care ar trebui să fie deasupra oricărei potențiale suspiciuni. Pentru așa ceva, chiar și un om cu obrazul tăbăcit de o nesimțire organică precum Orban trebuie să plece! Altfel, șeful PNL dă o lovitură mortală credibilității întregului mecanism de comunicare publică a datelor asupra pandemiei”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PSD.

Manciu a răspuns acuzațiilor PSD: „E o bazaconie. Nu am avut nicio discuție despre vreo posibilă candidatură și, implicit, e o invenție ideea unei poziții eligibile pe liste. În privința studiilor am menționat în CV că am urmat cursurile universitare și nu am declarat că sunt până la acest moment licențiat, întrucât acest lucru ar fi contrar situației de fapt”, a fost răspunsul lui Andi Manciu.

(sursa: Mediafax)