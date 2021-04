Și câinii fug de Florin Cîțu când îi sugerează lui Vlad Voiculescu demisia de onoare

Imagini incredibile de la conferința de presă susținută, în urmă cu două zile, de premierul Florin Cîțu, la finalul ședinței de la Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI). Patrupedul din planul secund al imaginii l-a privit îngăduitor pe șeful Executivului, după care, când Cîțu a pronunțat: „este vorba de onoare aici”, s-a ridicat. Conferința premierului s-a suprapus atunci cu cea a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, moment în care cățelul a ieșit, vădit plictisit, din cadru.

Nu la fel de plictisiți sunt însă internauții care au citit postarea ulterioară făcută de premier pe contul său de socializare, când și-a nuanțat declarațiile de la conferința de presă. „Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniştrii: transparenţă, coerenţă, profesionalism. Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii. Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România”, a scris Florin Cîțu.

Cititorii săi însă i-au cerut premierului să fie bărbat. Adela Nuțu, spre exemplu, îi comentează: „Puteți oricând să-l demiteți pe Voiculescu... Vă faceți de râs cu măscariciul ăsta în guvern”. Silvia Anghel este și mai tranșantă: „Auzi , măi «oaie»... Politica nu se face pe Facebook!!! Dacă ai sânge în instalație spui sus și răspicat: cer demisia de onoare a ministrului sănătății!!! Dar ... tu nu ai c**e, tu ești o caricatură!!!”. În același registru comentează și Constantin Dumitrică: „Scutește-ne de insinuările astea penibile. Dacă ai ceva important de spus, spune-o, fii bărbat”.

„Sunteți pe tobogan din cauza unui partid dubios”

Alți vizitatori ai postării premierului așteaptă acțiuni concrete. Cătălin Cove scrie: „Pe Drulă cât îl mai țineți? Așteptați să mai deraieze un tren? Nu e suficient unul pe săptămână?”. Iar Irina Trăistaru cere ferm: „Demiteți-l pe Vlăduț și pe Dr. Moldovan și consilierii lor dubioși. Domule Cîtu, PNL e pe tobogan din cauza unui partid dubios, neomarxist sau comunist sau ce puii lui este, de sub 15%. Scăpați-ne de partidul ăsta, nu vreau să fim conduși de un partid necreștin, tiranic, etc., pe care nu l-am votat. Pandemia a fost mai bine gestionată înainte de a veni USR-ul PLUS ăsta dubios în coaliție”. Florina Constantin se întreabă însă unde bate premierul: „A cui onoare o vizezi?”. În timp ce Alexandru Ciucle îi scrie: „Nu mai există onoare, cel puțin nu la clasa politică... Trimiteți acasă nulitățile... Doar în România se poate întâmpla ca un om care nu a fost în stare nici măcar să termine o școală să ajungă ministru”. Un domn pe nume Gheorghe Rizea vine chiar și cu o propunere inedită: „USR-PLUS e dezastru! Aproape că-mi doresc să vă înțelegeți cu PSD și să guvernați împreună”.

Liberalii strâng din dinți și merg mai departe

Mesajele de pe Facebook nu au impresionat însă, ieri, conducerea PNL. Liderul formațiunii, Ludovic Orban, a declarat, după ședința coaliției, că există un punct până la care partidele de la guvernare decid pentru miniștrii lor, „însă există și un punct de la care premierul poate decide înclocuirea unui ministru”.

Chiar dacă președintele PNL și-a arătat nemulțumirea în legătură cu activitatea ministrului Sănătății Vlad Voiculescu, despre care a spus: „în cazul în care nu se observă o îmbunătățire” se poate ajunge la schimbarea sa, deocamdată lucrurile rămân neschimbate. Coaliția merge mai departe, guvernarea, la fel, iar Vlad Voiculescu, pe poziții.

Mesaje pentru Vlad Voiculescu: Voiculescu, du-te acasă. Și ia-l și pe Barna

Reamintim faptul că, exact în același timp cu declareațiile făcute de Florin Cîțu, ministrul Vlad Voiculescu și-a ținut propria declarație de presă, în direct și fără mască. Iar discursul a fost transmis și pe pagina sa de socializare.

Nici în cazul ministrului Sănătății internauții nu au pregetat să comenteze. Deși se poate observa și o serie de mesaje de încurajare și de susținere pentru Vlad Voiculescu, pe propriul său cont de Facebook, au existat, și aici, numeroase mesaje critice. Unele chiar foarte critice, ce nu pot fi reproduse.

Un domn George îi cere direct demisia: „Tu ești un om cu bune intenții, dar sănătatea românilor, în această perioada este o cămașă mult prea mare pentru tine!”. Aura Viuca Borz îl atenționează: „Nu se procedează astfel, domnule ministru! Informarea trebuia făcută cu câteva zile înainte și evacuarea în etape, la lumina zilei, cu tot respectul!”. În schimb, Claudiu Petrică scrie: „Un criminal care în loc să folosească spitalul inaugurat anul trecut de Președintele țării îi trimite să fie îngrijiți de medici ortopezi, iar bolnavii acestora sunt aruncați în stradă”.

„Cu sau fără mască, Du-te Vlăduț de tot acasă. Ne-am săturat de tine și de incompetența ta! Ești jalnic”, îi scrie și Andreea Dincă, în timp ce Florin Tudor spune: „Du’te acasă, te rugăm frumos! Și când pleci, nu uita de Barna! Alt visător!”. Eugen Aristotel Tomescu scrie, în schimb, că Vlad Voiculescu „nu are dreptul să dețină funcția pe care o are, deoarece nu are studiile necesare, deci este incompatibil și incompetent”.