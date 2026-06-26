Mureșan își asumă mandatul de premier: Știu exact ce avem de făcut pentru a scoate țara din criză

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European și propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a făcut vineri primele declarații după anunțul susținerii sale de către cele trei partide.

Acesta a transmis că decizia a fost luată în mod transparent în interiorul partidelor și a mulțumit celor care l-au propus.

„În primul rând, mulțumesc mult colegilor din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din USR și din UDMR pentru faptul că în mod transparent în birourile de conducere ale tuturor celor trei partide în mod transparent și deschis au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea pentru funcția de prim-ministru al României”, a transmis el.

„Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii cetățenii”.

Siegfried Mureșan a spus că este conștient de urgențele economice și administrative ale țării.

„Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european.”

Acesta a făcut referire și la implicarea sa în negocierile privind mecanismele europene de finanțare, inclusiv Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Am fost unul dintre cei trei negociatori șefii Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDNR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNR-ul și lucra și pe cele alte teme care sunt urgențele țării. Repet, temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie”.

Acesta a mai precizat că acceptarea propunerii de prim-ministru al țării a venit tocmai din experiența acumulată în aceste domenii.

„Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere, conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini”.

El a precizat că desemnarea premierului aparține președintelui României, Nicușor Dan.

„Mulțumim mult încă o dată colegilor din cele trei partide și noi ne-am făcut datoria. Evident, desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași, dar dorința noastră este ca Romia să aibă un guvern competent și nu orice guvern, ar fi un guvern bun pentru România”.

„Noi vrem un guvern care să fie realmente pro-european, prin acțiune, nu doar prin declarații, un guvern coerent și un guvern care să corespundă așteptărilor oamenilor”.

(sursa: Mediafax)