Simion, încolțit de întrebări: Nu știe nici cui a dat bani, nici de conturile false de TikTok

George Simion spune că nu ar trebui să existe instituții precum Consiliul Național al Audiovizualului.

„Nu ar trebui să existe (CNA - n.r.). Există instituții, există poliție, există procuratură în momentul în care există încălcări ale legii. Sunt instituții doar care aplică cenzura și reglementează niște... Mai departe, trebuie să intervenim, referitor la lovitura de stat care s-a dat pe 6 decembrie, trebuie să intervenim asupra modalității în care sunt numiți judecătorii Curții Constituționale și să scoatem Curtea Constituțională din jocul politic”, spune George Simion la Europa FM.

Întrebat dacă vrea să nu mai existe un organism de control cadru care reglementează funcționarea instituțiilor audio-media, pentru audio-video, Simion a spus că el crede că trebuie să avem cât mai puțină birocrație și cât mai puține reglementări.

„Sunt un adept al diminuării numărului de angajați în administrația locală și centrală și a numărului de instituții. (...) Simplificăm lucrurile. Dacă am fost denigrat, dacă mi s-a lezat onoarea, dacă nu este adevărat, le ducem în instanțe. Și în instanțe trebuie intervenit pentru a eficientiza lucrurile”, a mai spus Simion.

Simion a fost întrebat și de raportul TikTok, care a arătat că 27.000 de conturi în legătură cu AUR au fost create fals.

„Nu am cunoștință despre așa ceva. (...) Am auzit la un post de televiziune (...) Nu (nu am avut conturi false - n.r.). Și nici nu sunt conturi rusești, așa cum am auzit la un post de televiziune”, a spus Simion.

Candaidatul AUR a fost întrebat de unde știe că nu erau conturi rusești dacă el susține că nu a avut aceste conturi false.

„Pentru că în acel raport se spune că sunt conturi cu IP-uri din Turcia și cu adresă de e-mail din Rusia”, a explicat Simion, care respinge, practic, ceea ce chiar compania a investigat.

„Păi nu știu... Așteptăm instituțiile statului să facă lumină. Nu spune acel raport că sunt conturile noastre, nu? (...) Nu știu (ale cui sunt - n.r.)”, a mai spus Simion.

Întrebat în continuare dacă a cheltuit bani publici pentru acele conturi, Simion a răspuns negativ: „Nu. Păi dacă v-am spus că nu sunt ale noastre”, a spus Simion, apoi s-a enervat când a fost întrebat ce a plătit AUR din banii publici din subvenție: „Pentru capitolele bugetare cuprinse în legea finanțării partidelor politice”.

„Mă încurcați. Mă confundați. (...) Partidul meu este AUR, nu PNL. PNL-ul a plătit din bani publici pentru campania (...). Eu sunt George Simion, nu Nicolae Ciucă. (...) N-am plătit eu pentru... (...) dumneavoastră pare că mă confundați. (...)V-am spus că nu sunt conturile mele și după aia m-ați întrebat dacă am plătit pentru ele”, a spus Simion.

Acesta nu a vrut să spună către ce instituții media au mers banii primiți din subvenție, dar „în niciun caz Digi24 și Antena 3 și nici Europa FM”.

(sursa: Mediafax)