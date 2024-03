Există posibilitatea să se amâne recalcularea pensiilor? Răspunsul ministrului Muncii

Simona Bucura-Oprescu a declarat, duminică seara, la România TV, legat de scenariile potrivit cărora recalcularea pensiilor ar putea fi amânată, că până acum totul „a fost livrat” la termen.

„Încă de când am plecat la acest drum, împreună cu colegii noștri din Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, din Casa Națională de Pensii, au fost mulți care s-au îndoit de capacitatea noastră administrativă, funcțională de a veni cu o reformă atât de importantă într-un termen atât de scurt. Noi am fost < zis și făcut >. Am livrat în permanență la termen, ne-am mobilizat, am respectat termenele și așa vom face și de acum înainte”, a susținut Simona Bucura-Oprescu.

Ministrul a precizat că specialiștii au făcut un efort foarte mare până acum, au rămas peste program, au mers și în weekend la muncă: „Să știți că nu vom slăbi ritmul și vom face tot ceea ce ține de noi astfel încât totul să meargă brici, totul să meargă cum trebuie și pensionarii să-și primească la timp deciziile de recalculare și vă spun că așa va fi”.

Primele decizii de recalculare urmează să apară la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie, iar din 1 septembrie peste 3 milioane de pensionari vor primi pensii mai mari.

(sursa: Mediafax)