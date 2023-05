Simonis, despre comasarea alegerilor: Mofturi și dorința de a câștiga electoral. Tehnic, nu se poate

„Eu cred că România are cu totul și cu totul alte priorități în acest moment, decât să schimbe sistemul electoral, că vorbim de PNRR, că vorbim de eficientizarea cheltuielilor, că vorbim de reforma ANAF sau alte metode prin care să încercăm să eficientizăm aparatul bugetar și investițiile masive în infrastructură de oricare tip. Acestea ar trebui să fie cu adevărat priorități. Implementarea PNRR, atragerea de fonduri europene, reforma administrativă, acestea sunt temele serioase pe care ar trebui să le dezbatem cu toții, mai puțin schimbarea în pre-an electoral a legislației electorale, astfel încât să ne conferim un avantaj electoral”, spune Alfred Simonis.

El afirmă că o comasare a alegerilor din 2024 ar fi neconstituțională: „Tehnic nu se poate face”.

„Indiferent ce ai comasa. Ai putea să comasezi maxim alegerile locale cu cele parlamentare, dar trebui să ai un motiv foarte serios, potrivit Constituției, pentru care modifici data alegerilor și prelungești mandatele aleșilor locali cu câteva luni. Data trecută am avut pandemia, aveam stare de urgență în România, astăzi ce avem ca să prelungești mandatele primarilor? Mofturi și dorința de a câștiga electoral? Îmi pare rău! Regulile electorale trebuie să fie extrem de stricte și nu modificate după propriul interes sau interesul partidului de la guvernare, indiferent care este acela”, încheie Simonis.

Subiectul comasării alegerilor este pe masa coaliției, spunea marți vicepreședintele PNL Alina Gorghiu. Ea precizează că o decizie va fi luată „după ce se va epuiza subiectul deficitului bugetar”.

„Vă informez că această temă este pe masa coaliției în discuție. Spre deosebire de colegii noștri, parteneri de coaliție, PNL a testat subiectul în sondajele de opinie și am venit cu aceste argumente, nu ne-am ferit să le expunem și în spațiul public, am venit și în coaliție cu ele. Sunt argumente care arată că ideea de comasare este un lucru important pentru anul 2024 dacă ne dorim ca acest an să nu fie un an al stagnării și dacă ne dorim ca dezbaterea publică la nivel de 2024 să nu se transforme în haos”, declara Alina Gorghiu.

