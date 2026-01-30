x close
Sindicatul Europol acuză: „Arkadaș” cu șeful ANP - în cazul uciderii polițistului Gheorghe Ionescu

de Redacția Jurnalul    |    30 Ian 2026   •   08:17
Sursa foto: Poliția Română/Afaceristul turc evadat de la Rahova dat în urmărire internațională

Sindicatul Europol dezvăluie că Abdullah Ataș, cetățeanul turc care l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu, zis „Dulăul”, a primit nu 10, ci 24 de permisii din închisoare, aprobate de Geo Burcu, actualul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Burcu era director al Penitenciarului Rahova - exact locul unde criminalul turc a fost încarcerat după condamnare - în momentul în care a început să-i acorde permisii. Europol a publicat pe Facebook o fotografie în care Abdullah Ataș apare alături de Geo Burcu.

„Arkadaș” înseamnă „prieten” sau „tovarăș” în limba turcă.

Când era șef la Rahova, Burcu îi acorda criminalului turcesc „din pix zeci de permisii de o zi”, aprobate la nivel local, potrivit sindicatului polițiștilor. După ce a ajuns șef peste întregul sistem penitenciar, i-a dat lui Abdullah Ataș permisii de 2, 3, chiar 4 zile. Ultima permisie - a 24-a - a fost de 3 zile, acordată pentru o „banală vizită la Patriarhul României”.

Sindicatul Europol subliniază că la Penitenciarul Rahova „minunile sunt la tot pasul”: musulmanul Abdullah s-ar fi convertit brusc la ortodoxie „doar-doar să mai iasă la o colindă, un pelerinaj, o plimbare”. Geo Burcu ocupă funcția de director general ANP în regim de împuternicire, fără concurs. Anterior fusese tot împuternicit, tot fără concurs, director al Penitenciarului Rahova, arată Europol.

Au trecut patru zile de când criminalul turc a fugit. „Nicio explicație. Nicio demisie. Nicio asumare. Doar tăcere”, acuză Sindicatul Europol. Abdullah Ataș l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu după ce a circulat cu peste 180 km/h prin București, având aproape 2 la mie alcool în sânge.

