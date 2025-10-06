Grindeanu vrea congres la PSD până începe postul Crăciunului

Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Sorin Grindeanu a anunțat luni că la începutul săptămânii viitoare va avea loc un Consiliu Politic Național.
„Știți că CPN are prin statut atributul de a convoca un congres”, a spus liderul interimar al PSD.
El spune că un congres ar urma să aibă loc în această toamnă , „și ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, adică în 15 noiembrie.
(sursa: Mediafax)
