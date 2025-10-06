x close
Grindeanu vrea congres la PSD până începe postul Crăciunului

de Redacția Jurnalul    |    06 Oct 2025   •   22:15
Sursa foto: Hepta/Sorin Grindeanu

Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu susține că un congres al partidului va fi organizat în această toamnă și că acesta ar fi bine să aibă loc „până în postul Crăciunului”

Sorin Grindeanu a anunțat luni că la începutul săptămânii viitoare va avea loc un Consiliu Politic Național.

„Știți că CPN are prin statut atributul de a convoca un congres”, a spus liderul interimar al PSD.

El spune că un congres ar urma să aibă loc în această toamnă , „și ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, adică în 15 noiembrie.

Subiecte în articol: sorin grindeanu congres PSD
