Grindeanu: România are un potențial masiv pentru investițiile elvețiene

„România are un potențial masiv pentru investițiile elvețiene. Am transmis interlocutorilor mei ca ne dorim cele mai bune tehnologii și produse pentru piața românească. Consider că, după 35 de ani, România și românii merită să beneficieze de un transport feroviar de înaltă calitate”, scrie pe Facebook Sorin Grindeanu.

El a discutat joi, la Berna, despre aprofundarea cooperării în domeniul transporturilor, cu Guy Parmelin, coordonator al Departamentului Federal pentru Economie.

„Companiile elvețiene sunt interesate să vină în România, în special pentru îmbunătățirea calității materialului rulant pentru infrastructură feroviară. Alături de consilierul federal Albert Rösti, șeful Departamentului Federal pentru Mediu, Transporturi, Energie și Comunicații, am abordat subiecte ce țin de modernizarea, sistematizarea și automatizarea rețelei de cale ferată din România. În discuțiile cu Vincent Ducrot, director al Căilor Ferate Federale Elvețiene (SBB), ne-am arătat interesul pentru expertiza în optimizarea exploatării transportului feroviar. În Confederația Elvețiană sunt 40 de companii care lucrează în sistem integrat pentru deservirea pasagerilor, iar cu un singur bilet se poate călători oriunde în această țară. Ne dorim un astfel de sistem și în România. Nu în ultimul rând, am subliniat, în cadrul întrevederii cu Ignazio Cassis, șef al Departamentului Federal al Afacerilor Externe din Consiliului Federal al Confederației Elvețiene importanța pe care România o acordă aderării la Spațiul Schengen, inclusiv cu frontierele terestre, până la sfârșitul acestui an”, încheie Grindeanu.

(sursa: Mediafax)