Ministrul Sorin Grindeanu nu are temeri că-şi va pierde mandatul la 'rotativă'

Prezent la Timişoara pentru discuţii cu autorităţile locale şi regionale privind implementarea unor proiecte de infrastructură feroviară şi rutieră, Sorin Grindeanu a fost întrebat, în cadrul unei conferinţe de presă, dacă se teme că îşi va pierde mandatul de ministru la "rotativă".



"N-am temeri. De ce trebuie să fiu ministru? Sunt deputat în Parlamentul României, trimis de judeţul Timiş", a spus Grindeanu.



Răspunzând afirmaţiei preşedintelui Klaus Iohannis, care a spus miercuri că va lua decizia care i se va părea cea mai bună pentru România când coaliţia va decide să facă o schimbare de Guvern, Grindeanu a declarat: "Avem un protocol semnat în noiembrie 2021, care spune ceea ce ştiţi cu toţii - un an şi jumătate e un prim-ministru de la PNL cu vicepremier de la PSD, celălalt an şi jumătate premier de la PSD şi vicepremier de la PNL. E o înţelegere între principalele forţe politice din ţară, eu nu cred că există semne de întrebare din acest punct de vedere, chiar nu cred. Declaraţii politice am făcut mulţi în diverse perioade, aici vorbim totuşi de o înţelegere între PSD, PNL, UDMR şi minorităţi, care reprezintă aproximativ 70% din Parlamentul României. Eu nu cred că e cineva în această ţară care să dorească să strice această stabilitate dată de o coaliţie de 70% din Parlament. Chiar sunt convins că nu trebuie citită declaraţia domnului preşedinte Iohannis în această cheie".



Ministrul a adăugat că a văzut declaraţii inclusiv din partea premierului Nicolae Ciucă "prin care spune că va respecta protocolul".



"Ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar întâmpla rotativa? Vedeţi altă soluţie decât alegerile anticipate?", s-a întrebat Grindeanu, adăugând că "după luna mai premier va fi Marcel Ciolacu, conform protocolului".