Schimbare de scenariu la Palatul Victoria: Sorin Grindeanu este propus prim-ministru, sprijinit de un pact pentru guvern minoritar

Decizia finală va fi adoptată de Consiliul Național al PSD.

Conducerea social democraților a luat în discuție în ședință mai multe opțiuni privind strategia viitoare a partidului:

* PSD intră la Guvernare. Decizia a fost adoptată în unanimitate.

* PSD va constitui o echipă tehnică ca să discute programul de guvernare ( formată din Marian Neacșu, Radu Oprea și Ovidiu Popa).⁠Decizia a fost adoptată în unanimitate.

* PSD îl susține pe Sorin Grindeanu, șeful partidului, pentru funcția de prim ministru. Decizia a fost adoptată în unanimitate.

* PSD preia o guvernare minoritară, în care va avea și funcția de prim ministru și îi dă mandat lui Sorin Grindeanu pentru a-și forma echipa. Decizia a fost adoptată în unanimitate.

Sorin Grindeanu a mai ocupat funcția de premier al României în perioada ianuarie – iunie 2017.

Grindeanu își impune autoritatea ca viitor premier: „PSD nu va sta cu căciula în mână”

Un guvern PSD nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui, spune Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a votat pentru a fi propus premier.

Sorin Grindeanu a spus că azi, încrederea oamenilor în clasa politică, în acest moment, este zero și toți, inclusiv PSD, au partea de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct.

„Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alții, ci să venim cu soluții concrete, care se pună românii mai presus de calculurile politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni. Din acest motiv, Partidul Social-Democrat a decis astăzi, în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier”, a spus Grindeanu.

Acesta le-a cerut un vot colegilor săi pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de formare a guvernului de la președintele României.

„PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente, de aceea am decis să avem o echipă de negociere, care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament, draftul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale, legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse PSD. PSD va avea de plină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui”, a mai spus Grindeanu.

Președintele PSD a mai spus că PSD va juca „exclusiv pe mâna sa”, iar obiectivul este relansare economică și recâștigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice a livra prosperitate.

Știre inițială:Liderii PSD reuniți în Biroul Permanent Național au decis să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, au declarat pentru G4Media surse social-democrate.

Totodată, liderii PSD au hotărât să nu voteze un guvern minoritar din care PSD nu face parte, potrivit acelorași surse.

Liderii PNL, USR și UDMR au stabilit ca o posibilă propunere de premier pentru un guvern minoritar să fie agreată împreună cu președintele Nicușor Dan, astfel încât să fie o persoană în care și șeful statului să aibă încredere, au declarat pentru G4Media surse politice.

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit miercuri, de la ora 12:00, în format online, pentru a decide care vor fi pașii următori ai social-democraților în procesul de formare a unui nou Guvern și pentru a stabili mandatul cu care Sorin Grindeanu va participa la negocierile cu celelalte formațiuni parlamentare, transmit surse politice pentru MEDIAFAX.

(sursa: Mediafax)