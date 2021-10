Stelian Ion: Domnule Iohannis, vă puteţi afişa fără să vă mai ascundeţi chipul uselist

Deputatul USR Stelian Ion l-a acuzat, vineri, pe preşedintele Klaus Iohannis că, alături de Florin Cîţu şi echipa "câştigătoare", a aruncat "în aer" coaliţia guvernamentală şi a băgat ţara în criză, adăugând că ar fi momentul ca acesta să nu îşi mai ascundă "chipul uselist", deoarece "masca a căzut demult".

În plus, liderul USR îl întreabă pe şeful statului de ce nu s-a opus demiterii fostului procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi şi a numit-o pe Giorgiana Hosu la conducerea DIICOT.



"De de nu v-aţi opus la demiterea procurorului-şef DNA Laura Codruţa Kovesi? Am înţeles, v-a obligat CCR. Dar când aţi încălcat grav Constituţia, implicându-vă direct şi brutal în alegerile interne dintr-un partid, atunci nu aţi mai avut reţineri. De ce aţi numit-o pe Giorgiana Hosu la conducerea DIICOT, în ciuda informaţiilor şi a avizelor Secţiei pentru procurori a CSM? Am văzut cu toţii ce a urmat", a adăugat Stelian Ion.