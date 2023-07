Stenograme ședință PNL. Rareș Bogdan: De ce plăteşte PNL greşelile PSD?

Stenograme ședință PNL

Pavel Popescu: Am sacrificat oameni de la noi de dragul PSD, nu l-am văzut pe Boloş să meargă să îl ia de gât pe şeful ANAF. Toate aceste facilităţi nu sunt corecte pentru această ţară, din punct de vedere politic dacă am renunţa la ele ne-ar arunca şi mai tare în aer, Ciolacu ne-a lăsat în aer cu această declarație în timp ce stăm aici ar trebui să luam nişte decizii în PNL. Să ne luăm angajamentul că PNL nu va vota aceste măsuri. Boloş trebuie să înţeleagă că va fi dat cu capul de pereţi dacă mai vorbeşte despre subiecte care nu au fost discutate în partid.

Rareş Bogdan: De ce plăteşte PNL greşelile PSD? Nu v-aţi săturat? Să tacă decât să vorbească prostii şi să dea el explicaţii pentru greşelile şi prostiile lui Câciu. Şi să termine cu scoaterea facilităţilor. Că nu voi susţine nici eu, şi nici 90% din BEx -ul ăsta afectarea companiilor private. Vrem să omorâm agricultorii, constructorii? Sunt linii la care nu trebuie să cedăm. Să o rezolve Ciolacu. Nu mă interesează. Până acum Ciucă a ţinut în mână problema. Acum să o rezolve Ciolacu. Ciucă al nostru a ţinut economia. Nu mai cedăm! Dacă cedăm o să avem o problemă cu electoratul. Să rezolve problema economiei, nu e problema mea azi. Nu pot să intru în criză că vrea Ciolacu.

Gheorghe Flutur: Cineva zice să se oprească. Omoară mersul partidului în alegeri - că este coaliţie, dar PNL nu are 51%, să fie lăsată o flexibilitate în plan local pentru negocieri, că dacă e să plecăm acasă, plecăm. Ne băgaţi pe noi în faţă şi iese că PNL nu vrea. M-am uitat la PSD, dacă sunt ei vioara 1 atunci să iasă ei să comunice, e o problema vitală. Părerea mea este că trebuie să le discutăm pe toate aici, dar suntem în coaliţie şi trebuie să discutăm, altfel nu se poate, îţi iei jucăriile şi pleci acasă, noi nu avem 51%.

Robert Sighiartău: Ce se decide trebuie aprobat în PNL cu coerență. Ciolacu trebuie să fie responsabil şi să vină cu măsuri. Miniştrii sunt oameni politici, trebuie să aibă firul roşu. Suntem o anexă a PSD, să nu mai fim!

Iulian Dumitrescu: La coaliție se întâmplă aşa - Ciolacu stă intr-o parte, noi într-o parte, ministrul de finanțe la mijloc - ne-am întâlnit săptămână trecută, seara, şi am zis care sunt măsurile mai bune pt PNL? Si pentru coaliție? Dar de ce aia din construcții sa nu plătească asigurari de sănătate? Nu ai ce sa zici de ce aia nu si ăia nu, aveţi încredere că Boloş ştie ce face, acum este Guvernul Ciolacu, el își va lua şi foloasele şi ponoasele.

