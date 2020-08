Surprize pe listele de candidați PSD pentru Consiliul General

Lucian Alecu Gabriela Firea, candidatul PSD la functia de Primar General al Municipiului Bucuresti, isi depune candidatura la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti. Gabriela Firea, candidatul PSD la functia de Primar General al Municipiului Bucuresti, isi depune candidatura la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti.

Gabriela Firea, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a depus luni, 17 august, listele de candidați pentru Consiliul General.

Petre Roman, prim ministru al Romaniei (1990-1991), se află în fruntea listei de consilieri generali ai Capitalei depusă de Partidul Social Democrat, conform anunţului făcut, luni, de primarul general, Gabriela Firea.

Pe această listă se mai află îndrăgita actriță Monica Davidescu, Elisabeta Lipa, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordanescu, Daniel Pancu, regizorul Sorin Iliesiu.

„Personalitati marcante ale tarii si Capitalei ni se alatura pentru a continua ceea ce am inceput acum 4 ani : modernizarea Bucurestiului!Depunem impreuna, in aceste momente, lista pentru viitorul Consiliu General, pe care se afla : Petre Roman - prim ministru al Romaniei (1990-1991), indragita actrita Monica Davidescu, oamenii de sport si fair-play : Elisabeta Lipa, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordanescu, Daniel Pancu, regizorul Sorin Iliesiu, alaturi de cadre medicale, profesori, juristi, ingineri.

Asa cum am lucrat in ultimii 4 ani, asa vom lucra si in urmatorii 4 in Consiliul General: voi propune numai proiecte benefice pentru oameni, pentru fiecare barbat, femeie sau copil din Capitala, si ma bazez pe echipa mea de consilieri generali pentru a le putea transpune in realitate”, scrie Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.