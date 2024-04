Surprize în sondaje. Care sunt preferințele românilor în alegerile pentru Primăria Capitalei și la europarlamentare

Acesta a fost realizat la nivel național în perioada 26 martie-2 aprilie 2024, pe un eșantion de 1067 respondenți.

Întrebați dacă Bucureștiul se îndreaptă mai degrabă într-o direcție greșită 51% dintre respondenți sunt de părere că, de fapt, Capitala României se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 40% cred că direcția în acest moment este bună.

Referitor la gradul de favorabilitate ale personajelor politice angajate în lupta electorala pentru Capitală, 56% dintre respondenți spun că au o părere foarte favorabilă în ceea ce îl privește pe Cristian Popescu Piedone, 67% au o părere favorabilă despre Nicuşor Dan, în timp ce 41% spun că au o părere favorabilă despre medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al alianței PSD-PNL. Mihai Enache de la AUR este văzut în mod favorabil de 45% dintre respondenții la sondaj.

Întrebați despre preferințele la vot pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, alianța PSD-PNL are o intenție la vot de 49%. Pe locul doi este Alianța Dreapta Unită (USR-PMP-Forţa Dreptei) cu 23%, urmată cu 13% pentru Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR). Partidul Umanist Social Democrat (PUSL) are 9%, în timp de SOS România a obținut în acest sondaj de opinie 9%.

În ceea ce privește intenția la vot pentru Primăria Capitalei, alianța PSD-PNL are 19%, Alianţa Dreapta Unită (USR-PMP-Forţa Dreptei) 23%, Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR) 13%, Partidul Umanist Social Democrat (PUSL) are 11% şi SOS România are 3%.

Referitor la intenția de vot pentru candidații la Primăria Capitalei, Cristian Popescu Piedone (PUSL) se află pe locul 1 cu un procent de 40%, Nicuşor Dan, candidat independent susţinut de USR, este pe locul 2 cu 29%, medicul Cătălin Cîrstoiu, susţinut de alianţa PSD-PNL, are 20%, în timp ce Mihai Enache (AUR) are 4%, iar Diana Şoşoacă (SOS România) are de asemenea 4%, transmite Antena3 CNN.