x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Răspunsul tranșant al unui lider UDMR atunci când a fost întrebat despre ieșirea de la guvernare

Răspunsul tranșant al unui lider UDMR atunci când a fost întrebat despre ieșirea de la guvernare

de Redacția Jurnalul    |    12 Feb 2026   •   22:00
Răspunsul tranșant al unui lider UDMR atunci când a fost întrebat despre ieșirea de la guvernare
Sursa foto: hepta/Tánczos Barna despre eventuala ieșire de la guvernare a UDMR

Tánczos Barna a fost întrebat dacă partidul său se pregătește să iasă de la guvernare. Nu cred că este momentul să ieșim de la guvernare, a răspuns vicepremierul din partea UDMR.

Tánczos Barna a făcut declarația în cadrul unei emisiuni a postului de radio Europa FM.

„Nu s-a pus problema ieșirii, cu siguranță suntem într-o perioadă complicată, este destul de greu să duci această povară din punct de vedere politic”, a explicat liderul UDMR.

Vicepremierul a insistat spunând că nu este momentul ruperii coaliției de guvernare.

„Nu cred că este momentul să ieșim de la guvernare, trebuie să ducem această povară provocată de guvernele precedente (...) s-a întins coarda la maximum (...) am revenit pe un făgaș de încredere pe plan internațional”, a adăugat Tánczos Barna.

El a spus că Guvernul pregătește mai multe reforme și a cerut politicienilor să fie calmi.

„Acum trebuie să rezolvăm și problema de la noi de acasă (...) Ne ar ajuta un pic de liniște”, a precizat Tánczos Barna.

Coaliția de Guvernare este formată din PSD, PNL, USR, UDMR și este susținută de reprezentanții minorităților naționale, altele decât cea maghiară.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: tanczos barna coalitie guvernare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri