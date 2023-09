Fenechiu: Un tandem Ciucă președinte-Ciolacu premier este posibil

El crede că Nicolae Ciucă președinte-Marcel Ciolacu premier ar putea fi un tandem, „pentru că se știe că electoratul românesc votează în general președinți susținuți de partidele de dreapta".

PSD și PNL discută despre o eventuală alianță pentru alegerile de anul viitor, un Bloc Democratic, ca o contrapondere la formațiunea extremistă AUR. Ar fi vorba de candidați comuni pentru cele patru scrutine, conform ziarului Libertatea. Informația privind existența unor asemenea discuții a fost confirmată de liderii celor două grupări, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Liberalul Daniel Fenechiu prezintă avantajele unei alianțe PSD-PNL: „Eu cred că o asemenea construcție politică are câteva avantaje. Primul avantaj este acela că dă o certitudine electoratului celor două partide, care chiar dacă nu toți văd cu ochi buni această alianță, văd în alianță o perspectivă de stabilitate. Lucrul numărul doi este un avantaj pentru România, în sensul că toți cei care se uită la stabilitatea guvernamentală și mă refer aici la cei din exterior în principal, partenerii României, constată că lucrurile care se fac astăzi sunt lucruri serioase. Nu în ultimul rând, o alianță de acest gen este de natură să elimine suspiciunile care există în ambele partide în legătură cu posibile reorientări ale celor două partide. În PNL există o suspiciune că PSD ar avea o relație extrem de apropiată cu AUR, pe care l-ar folosi. În PSD există o suspiciune că PNL ar urmări ca împreună cu USR și cu Forța Dreptei să refacă o alianță de dreapta. Din punctul ăsta de vedere, o alianță ar elimina toate aceste suspiciuni și ar da garanția faptului că cele două partide își doresc o guvernare stabilă și în viitorul mandat".

Senatorul PNL prezintă și unele dezavantaje ale unei alianțe PSD-PNL: „Contraargumentele țin de faptul că nu întotdeauna doi plus trei fac cinci, că pot exista electori care să fie deranjați de alianță și să voteze cu altcineva, în cazul dreptei să voteze cu USR-ul, de exemplu, în cazul PSD-ului să voteze cu AUR-ul. Însă la acest contraargument eu vin cu argumentul că pot exista nehotărâți care văzând că se construiește o forță solidă, care să ofere o perspectivă României, tocmai această alianță să le întărească convingerea că e o alianță de votat și că România are nevoie de stabilitate, mai ales în contextul în care trăim".

Reporter: Și ce cântăresc mai mult, avantajele sau dezavantajele?

Daniel Fenechiu: Este o decizie de oportunitate, care are la bază cercetări sociologice, sondaje, experiențe și relații umane. Din punctul ăsta de vedere, este greu să vă spun ce cântărește mai mult, dar înclin să cred că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele.

Reporter: Dar existența în sine a unei alianțe electorale PNL-PSD nu este o garanție a unui succes în fața AUR. S-ar putea ca dimpotrivă, realizarea acestui Bloc Democratic să încurajeze și mai mult electoratul extremist, naționalist, să vină la urne, iar între timp, PNL și PSD vor continua să facă greșeli la guvernare, care vor fi speculate de partidul lui George Simion.

Daniel Fenechiu: Numai cine nu muncește nu greșește. Din punctul ăsta de vedere, urmează o perioadă grea, o perioadă în care trebuie luate măsuri, situația bugetară a României nu este una foarte fericită, în contextul în care anul viitor este un an cu patru alegeri. Din acest punct de vedere, în lipsa unei înțelegeri între PNL și PSD privind un viitor în 2024, cu siguranță chiar și în interiorul actualei coaliții se va produce o canibalizare. Deci atâta vreme cât nu ne dăm unii altora garanții că ne dorim să continuăm colaborarea și atâta vreme cât nu întărim disciplina acestei colaborări, la modul că ce se decide să se și respecte, vor apărea fenomene care există și sunt în anumite zone, să zic așa, cunoscute, arhicunoscute, în care lideri dintr-un partid îi atacă pe ceilalți sau lideri din celălalt partid îi atacă pe ai noștri și din punctul ăsta de vedere cred că e foarte important ca să luăm o decizie, o decizie care să fie foarte corectă pentru români. E una să le spunem românilor că am făcut această alianță ca să asigurăm stabilitatea României, am constatat că sunt anumite probleme, atâta timp cât nu e corect înțeleasă perspectiva alianței vă dăm o garanție că vrem să guvernăm în continuare și prin urmare continuăm, pe liste comune, în maniera în care continuăm și alta este perspectiva în care nu facem așa ceva, fiecare partid se gândește bă, dacă ne trage preșul celălalt, ce facem și discută pe stânga, noi discutăm pe dreapta, se fac diverse lucruri, ne atacăm între noi și sabotăm actul guvernării (...).

Reporter: Dar aveți deja experiența guvernării alături de PSD, iar social-democrații cam asta au făcut cu liberalii, le-au tot tras preșul de sub picioare. De ce să credeți că s-ar putea schimba situația odată ce ați face acest Bloc Democratic?

Daniel Fenechiu: Păi, în primul rând, nu ar mai exista o miză. Atâta vreme cât ar exista această alianță și s-ar ajunge la candidaturi comune, a trage preșul nu ai face altceva decât să-ți afectezi inclusiv rezultatul tău electoral.

Reporter: Miza PSD ar putea fi să facă din PNL un partid nesemnificativ.

Daniel Fenechiu: Păi, nu poate fi asta miza PSD-ului și eu știu că nu asta este miza PSD-ului, poate fi miza unor anumiți lideri din PSD, însă și acei lideri știu că e doar un demers care nu are șanse de reușită (...).

Reporter: Vedeți posibil un tandem Nicolae Ciucă la Cotroceni-Marcel Ciolacu la Guvern?

Daniel Fenechiu: Da, este posibil. Atâta vreme cât regula politică este că președinții celor două partide sunt cei care trebuie să ocupe funcțiile cele mai importante, în momentul de față este tandemul prefigurat.

Reporter: În această formulă sau invers, adică domnul Ciolacu la Cotroceni și domnul Ciucă prim-ministru?

Daniel Fenechiu: Cred că Ciucă-Ciolacu ar fi tandemul, pentru că se știe că electoratul românesc votează în general președinți susținuți de partidele de dreapta și dacă datele sociologice nu atestă altceva, cred că această paradigmă nu se va mai schimba.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)